Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως είναι μόνη της και της αρέσει αυτή η συνθήκη.

«Με πετυχαίνεις σε μια φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και όχι, εννοώ εντάξει, έχουν φίλους, οικογένεια κτλ., που είναι πολύ ωραία. Θα πω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και κάπως μ' αρέσει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, καλεσμένη στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη, δεν ψάχνει».

«Είμαι πολύ σχεσάκιας, ρε παιδί μου. Τώρα άλλαξε αυτό. Ποτέ δεν το είπα συνειδητά, ποτέ δεν το σκέφτηκα, ποτέ δεν έκατσα να πω “Χριστίνα, εσύ πρέπει να 'σαι σε μια σχέση”. Συνέβαινε. Αλλά ξέρεις, με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δε συνέβαινε τυχαία. Προφανώς, μάλλον το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ, ας πούμε, γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος, αυτό το κατάλαβα τώρα, πιο συνειδητά. Στα 33 μου πια το συνειδητοποίησα. Είμαι σχεσάκιας», αποκάλυψε.

«Δεν έχω κάνει πολύ μεγάλες σχέσεις, τετράχρονες, εκεί. Και τώρα είναι ίσως η πρώτη φορά που συνειδητά θέλω να είμαι κάπως μόνη μου», συμπλήρωσε.

Η τελευταία της σχέση με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ήταν για περίπου δύο χρόνια ζευγάρι με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη. Και οι δύο κρατούσαν χαμηλό προφίλ σχετικά με την κοινή τους ζωή. Ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε γνωστό πως το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Την είδηση είχε αποκαλύψει η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή Το Πρωινό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χώρισαν, δεν είναι πια μαζί. Το ζευγάρι πήρε την απόφαση λίγο πριν τα Χριστούγεννα να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους. Δεν τους άρεσε πολύ να μιλούν για τη σχέση τους. Δε ζουν πλέον μαζί στο ίδιο σπίτι. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τη μια πλευρά, από όσο γνωρίζω. Ήταν πολύ σοβαρή σχέση, γι' αυτό κι έσκασε σαν κεραυνός αυτή η είδηση».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη δουλειά της, καθώς πρωταγωνιστεί στη σειρά «Οι Αθώοι» του Mega, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ», που θα προβληθεί την επόμενη σεζόν.