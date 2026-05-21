Κρήτη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 22 σπίτια για ναρκωτικά και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το νησί

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης / Bίντεο Ερτ

  • Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποίησαν 22 έφοδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.
  • Οι έφοδοι έγιναν σε Ζωνιανά, Καλό Χωριό, Μαλεβίζι και άλλες περιοχές.
  • Η έρευνα σχετίζεται με εγκληματικές ομάδες που συνδέονται μέσω συγγενικών δεσμών.
  • Η επιχείρηση συντονίζεται από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου με τη βοήθεια άλλων αστυνομικών δυνάμεων.

Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε δεκάδες σπίτια σε όλη την Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένες επιχειρήσεις σε Ζωνιανά, το Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, το Μαλεβίζι, αλλά και σε άλλες περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, έγιναν συνολικά 22 ταυτόχρονες έφοδοι σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές πληροφοριών, διαφυγές υπόπτων ή καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. 

Παράλληλα, η έρευνα φαίνεται να έχει σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων φέρονται να καταγράφηκαν συνομιλίες από τα Ζωνιανά σχετικά με επικείμενο έλεγχο για την καταμέτρηση ζώων που είχαν δηλωθεί από σύζυγο εμπλεκόμενου προσώπου. 

Η υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση εδώ και αρκετούς μήνες, με βασικούς κατηγορούμενους δύο εγκληματικές ομάδες, που φέρεται να συνδέονται μεταξύ τους μέσω συγγενικών δεσμών και κοινού προσώπου. 

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ίδιας υπηρεσίας, στελεχών της ΕΚΑΜ Κρήτης, της ΟΠΚΕ, καθώς και δυνάμεων των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου. 

