Ford Ranger Super Duty: Για σκληρές δουλειές

21.05.26 , 09:16 Ford Ranger Super Duty: Για σκληρές δουλειές
Σχεδιασμένο για να είναι το πιο σκληρά εργαζόμενο και ικανό Ranger στον πλανήτη, το Ranger Super Duty προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες σε πελάτες που μεταφέρουν ή ρυμουλκούν φορτία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το πλήρως αναβαθμισμένο μοντέλο θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των βαρέως τύπου pick-up οχημάτων, διαθέτοντας τα στοιχεία ασφάλειας, ευελιξίας και τεχνολογίας που απαιτούνται ώστε η Ford Pro να επεκτείνει την υποστήριξή της στις πιο απαιτητικές χρήσεις και στις εξειδικευμένες ανάγκες πελατών στην Ευρώπη.

Όπως και στα υπόλοιπα Ranger, η ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ⁷ περιλαμβάνει Blind Spot Indication System, κάμερα 360°, Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Auto Emergency Braking, καθώς και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Καθώς η Ford Pro εκτιμά ότι τα περισσότερα Ranger Super Duty προορίζονται για μετατροπές, όλοι οι πίσω αισθητήρες καθώς και οι κάμερες έχουν ενσωματωθεί σε μία ενιαία μονάδα, για ευκολότερη περαιτέρω διαμόρφωση του αμαξώματος.

Καθώς η Ford Pro αναμένει ότι πολλοί πελάτες του Ranger Super Duty θα το χρησιμοποιούν για ρυμούλκηση, αυτό είναι το πρώτο Ranger που διαθέτει τα συστήματα Smart Hitch και Onboard Scales . Το Smart Hitch βοηθά τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα το βάρος στον κοτσαδόρο του οχήματος και να ρυθμίζουν τη βέλτιστη κατανομή φορτίου. Από την άλλη, οι αισθητήρες που βρίσκονται στην ανάρτηση και στους τέσσερις τροχούς επιτρέπουν στο σύστημα Onboard Scales⁸ να παρακολουθεί το ωφέλιμο φορτίο κατά τη φόρτωση, μέσω της οθόνης SYNC. 8

Το ανασχεδιασμένο πλαίσιο του Ranger Super Duty προσφέρει απόσταση από το έδαφος σχεδόν 300 mm, επιτρέποντας γωνία προσέγγισης έως 36° χωρίς φορτίο, γωνία αναχώρησης έως 29° και γωνία ράμπας 26°, για βελτιωμένες επιδόσεις σε βραχώδες, ανώμαλο ή απότομο έδαφος. Η ικανότητα βύθισης στο νερό έχει επίσης αυξηθεί στα 850 mm, επίδοση που μέχρι πρότινος προσέφερε μόνο το Ranger Raptor. 5Το Ranger Super Duty προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 κιλά ¹ και μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 4.500 κιλά . Οι έξυπνες τεχνολογίες υποστηρίζουν την ασφαλή διαχείριση του φορτίου και διευκολύνουν τη ρυμούλκηση, ενώ τα heavy-duty μηχανικά μέρη βελτιστοποιούν τις εκτός δρόμου δυνατότητες και την αξιοπιστία ακόμη και με πλήρες φορτίο.

Η Ford Pro αναμένει ότι οι κορυφαίες δυνατότητες του Ranger Super Duty στην Ευρώπη θα προσελκύσουν χρήστες από τους τομείς του στρατού, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της δασοκομίας, των υποδομών και της εξόρυξης. Το νέο pick-up έχει εξελιχθεί ως ιδανική βάση για μετατροπείς, οι οποίοι δημιουργούν τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που χρειάζονται οι πελάτες για χρήση σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα.

Το Ranger Super Duty διατίθεται πλέον από τη Ford Pro στην Ευρώπη για επαγγελματίες με εξειδικευμένες off-road απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, έρχεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά των pick-up οχημάτων, μετά την 11η συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία το Ranger αναδείχθηκε το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία του στην περιοχή, με μερίδιο άνω του 47% το 2025 , ενώ το Ranger PHEV έχει τιμηθεί με τον τίτλο «International Pick-up Award».

Το Ranger Super Duty είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση μέσω της Ford Pro, με τις παραδόσεις να αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος. 

