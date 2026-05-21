Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία στη Δραπετσώνα.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 05:15 στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» όλη την περιοχή.

Οι ένοικοι, μια μητέρα με τον γιο της εγκατέλειψαν αμέσως το διαμέρισμα. Μια ηλικιωμένη που διαμένει σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη μεταπείσουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.

