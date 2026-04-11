Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά στη Νέα Σμύρνη/ ERT

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας, ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση αλλά δυστυχώς, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή ηλικιωμένη από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Αναμένεται να μεταβεί στο σημείο ιατροδικαστής ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, αναμένουμε να μάθουμε και τα αίτια για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026