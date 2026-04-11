Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή ηλικιωμένη από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας, ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση αλλά δυστυχώς, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.
Αναμένεται να μεταβεί στο σημείο ιατροδικαστής ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, αναμένουμε να μάθουμε και τα αίτια για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026