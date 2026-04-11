Τραγωδία στην Κύπρο: Ένας νεκρός από την κατάρρευση του κτιρίου

Σοκάρει η μαρτυρία γείτονα: «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει»

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Βίντεο από το κτίριο που κατέρρευσε στην Κύπρο/ philenews.com
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την κατάρρευση διώροφης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, Κύπρος.
  • Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα ακόμη εγκλωβισμένο άτομο στα συντρίμμια.
  • Η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη από τους ενοίκους.
  • Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται.
  • Μάρτυρας περιγράφει τον θόρυβο και την κατάσταση κατά την κατάρρευση, με άμεση αντίδραση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Δεν είχε αίσιο τέλος η προσπάθεια απεγκλωβισμού ενός άνδρα από τις κυπριακές Αρχές στην περιοχή της Γερμασόγειας, καθώς ανασύρθηκε νεκρός έπειτα από την κατάρρευση της διώροφης πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Mάλισταμ σύμφωνα με το Philenews.com, υπάρχουν πληροφορίες ότι στα συντρίμμια υπάρχει εγκλωβισμένο τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός ατόμου.

Σοκάρει η μαρτυρία γείτονα: «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μιλώντας στο philenews.cοm, περιέγραψε όσα είδε και συγκλόνισε. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που κάλεσε Αστυνομία και Πυροσβεστική για βοήθεια.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», συνέχισε συγκλονισμένος ο γείτονας.

Οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζουμν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω.

