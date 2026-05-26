ΕΦΕΤ: Ανακαλεί δύο είδη κατεψυγμένων ψαριών λόγω υδραργύρου

«Μη ασφαλή, μην τα καταναλώσετε»

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Engin Akyurt)
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Κατεψυγμένα Ψάρια Λόγω Υδραργύρου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί δύο είδη κατεψυγμένων ψαριών λόγω υψηλής συγκέντρωσης υδραργύρου.
  • Τα προϊόντα περιλαμβάνουν τον «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» και τον «ΞΙΦΙΑ ΦΕΤΑ SHRINK 1019».
  • Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
  • Οι έλεγχοι συνεχίζονται για την ασφάλεια των τροφίμων.

Δύο είδη κατεψυγμένου ψαριού της ίδιας εταιρείας ανακαλεί ο ΕΦΕΤ λόγω υψηλής συγκέντρωσης υδραργύγου.  

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή  Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων, προσδιορισμός μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία στο προϊόν «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), με τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης: ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (FAO 87) ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ν.Α. ΩΚΕΑΝΟΣ, ΗΜ. ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 13-09-2025, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-09-2027, και αριθμό παρτίδας LOT: 07626. 

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται για την Four FISH IKE και φέρει κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (επιχείρηση διάθεσης). Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο Γλαύκο

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί και κατεψυγμένο ξιφία λόγω υδραργύρου 

Για τον ίδιο λόγο, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου ανακαλούν το προϊόν ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126.  

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ξιφία λόγω υδραργύρου

Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία  Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07),  για λογαριασμό της εταιρείας  FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία. Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., το ληφθέν δείγμα  χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.  

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. 

