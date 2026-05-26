Πρέβεζα: 34χρονη μητέρα έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Άγνωστες οι συνθήκες της τραγωδίας

26.05.26 , 20:40 Πρέβεζα: 34χρονη μητέρα έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

  • 34χρονη μητέρα δύο παιδιών έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στην Πρέβεζα και σκοτώθηκε.
  • Βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.
  • Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την γυναίκα να είναι μόνη στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.
  • Το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας με τον τραγικό θάνατο μιας 34χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η γυναίκα έμενε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, η 34χρονη υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα της πτώσης η γυναίκα βρισκόταν μόνη στο σπίτι της.

