Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας με τον τραγικό θάνατο μιας 34χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε.
Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η γυναίκα έμενε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, η 34χρονη υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα της πτώσης η γυναίκα βρισκόταν μόνη στο σπίτι της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.