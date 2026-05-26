Δημήτρης Φιλιππίδης: «Σκέφτηκα να παρατήσω τον πατέρα μου»

Η στιγμή που ένιωσε πως βρέθηκε στη θέση «ενός τρομοκρατημένου ζώου»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε για την υπόθεση του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, και την προσωπική του διαδρομή.
  • Η σχέση του με τον πατέρα του ήταν δύσκολη και συγκρουσιακή, με τον Δημήτρη να αναφέρει ότι έχει γίνει σχεδόν ο 'μπαμπάς' της σχέσης.
  • Περιέγραψε την ημέρα της προφυλάκισης του Πέτρου Φιλιππίδη ως την πιο έντονη στιγμή της υπόθεσης.
  • Ο Δημήτρης αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να απομακρυνθεί από τον πατέρα του, αλλά δεν μπορεί να φύγει από ανθρώπους που τον σημάδεψαν.
  • Αναφέρθηκε σε προσωπικές δυσκολίες, όπως η χρήση ναρκωτικών, και επιδιώκει μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για την υπόθεση του πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, στο νέο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. 

Η συνέντευξη καταγράφει την προσωπική διαδρομή του γιου του γνωστού ηθοποιού μέσα από τις εξελίξεις που σημάδεψαν την οικογένεια, από τις δημόσιες καταγγελίες εις βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη μέχρι τη δικαστική του περιπέτεια. Μάλιστα, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρεται στη σχέση με τον πατέρα του, στην πίεση που βίωσε ο ίδιος και στην προσπάθειά του να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα.

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Σκέφτηκα να παρατήσω τον πατέρα μου»

Όπωςς περιγράφει, όταν ξέσπασε η υπόθεση, το πρώτο συναίσθημα που κυριάρχησε ήταν ο φόβος. Όπως λέει, το βάρος δεν αφορούσε μόνο τον πατέρα του, αλλά και τη δική του δημόσια εικόνα. «Ο φόβος ότι θα είμαι ο γιος αυτού που κατηγορείται», είπε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη

Ο Δημήτρης αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση με τον πατέρα του, την οποία χαρακτηρίζει από παιδί δύσκολη και συγκρουσιακή. Η απόσταση που δημιούργησε η συχνή απουσία λόγω δουλειάς, όπως εξηγεί, επηρέασε τη σχέση τους από νωρίς.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου», αναφέρει. Σε άλλο σημείο προσθέτει ότι ο πατέρας του υπήρξε οξύθυμος, ενώ υπογραμμίζει πως τα τελευταία χρόνια οι ρόλοι σχεδόν αντιστράφηκαν. «Έχω γίνει εγώ ο μπαμπάς της σχέσης», δήλωσε.

Ο ίδιος σχολιάζει και τη σημερινή εικόνα που έχει για τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά τις δικαστικές εξελίξεις. «Δεν αναγνωρίζω πια τον πατέρα μου. Βλέπω έναν αποδυναμωμένο άνθρωπο που έχει χάσει το ταπεραμέντο του», είπε, ενώ προσθέτει ότι η δημόσια ταπείνωση λειτούργησε ως μάθημα. «Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε του έκανε καλό», ανέφερε.

Η δίκη και οι εξελίξεις

Στη συνέντευξη γίνεται αναφορά και στη μέρα της προφυλάκισης του Πέτρου Φιλιππίδη, την οποία ο Δημήτρης Φιλιππίδης περιγράφει ως την πιο έντονη στιγμή που έζησε μέσα στην υπόθεση.

Παράλληλα, συνδέει την εμπειρία αυτή με την έναρξη της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης επισημαίνει ότι, παρότι υπήρχαν ενδείξεις πως κάτι ερχόταν, κανείς στην οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της κρίσης που θα ακολουθούσε.

Η επόμενη μέρα

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε και για την ανάγκη να χτίσει τη δική του πορεία μακριά από το βάρος του επιθέτου του. 

«Σκέφτηκα να παρατήσω τον πατέρα μου, εγώ προσωπικά. Το ανθρώπινο μυαλό σκέφτεται τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή μου, και δεν είναι μόνο ο μπαμπάς μου, δεν μπορώ να φύγω μακριά τους. Ακόμα και με την πρώην σύντροφό μου δεν μπορώ να φύγω. Θέλω να την προσέχω και να ξέρω ότι, αν χρειαστεί κάτι, θα είμαι εκεί», παραδέχτηκε.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης με τη μητέρα του Ελπίδα Νίνου και τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης με τη μητέρα του Ελπίδα Νίνου και τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός τόνισε πως δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να το αρνηθεί: «Δεν ένιωσα ποτέ να μη θέλω να πω το επίθετό μου. Όταν ακούω να με παροτρύνουν να αλλάξω το επώνυμο και στην τηλεόραση και στα σχόλια -τα διαβάζω τα σχόλια- πεισμώνω. Βρέθηκα στην κατάσταση ενός τρομοκρατημένου ζώου».

Οι προσωπικές αποκαλύψεις

Η συνέντευξη περιλαμβάνει και προσωπικές αναφορές του Δημήτρη Φιλιππίδη για τη δική του ζωή. «Έχω υπάρξει χρήστης ναρκωτικών» αποκάλυψε, ενώ μίλησε και για το πώς αντέδρασαν οι γονείς του όταν το έμαθαν και για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Η συνέντευξη κλείνει με αυτό το πιο προσωπικό και ήρεμο βλέμμα προς τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Δημήτρης Φιλιππίδης επιμένει ότι επιδιώκει μια ζωή πιο μακριά από την ένταση και τη φθορά της δημοσιότητας.

