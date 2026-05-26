Χολαργός: Ήταν ζευγάρι από φοιτητές - Το κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα

Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την τραγωδία στον Χολαργό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ζευγάρι στο Χολαργό είχε οικογενειακές διαφορές, ο σύζυγος πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε.
  • Κίνητρο του δράστη φέρεται να ήταν η ζήλια, σύμφωνα με μαρτυρίες.
  • Το ζευγάρι ήταν μαζί από τα φοιτητικά τους χρόνια και μέλη σκοπευτικού συλλόγου.
  • Ο 57χρονος ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και εκπαιδευτής πιλότων.
  • Η 53χρονη τραυματίστηκε στο πόδι, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τις οικογενειακές τους διαφορές με τα όπλα έλυσε χθες βράδυ ένα ζευγάρι στο σπίτι του στο Χολαργό. Ο σύζυγος πυροβόλησε την γυναίκα του στο πόδι και στην συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.  

Χολαργός: «Τρέξτε με κυνηγάει ο άνδρας μου»

«Kίνητρο» του δράστη και αυτόχειρα φαίνεται πως ήταν η ζήλια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star πρόσωπο που ήταν κοντά στο ζευγάρι φέρεται να είχε καταλάβει από τις συζητήσεις τους ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μέχρι χθες το βράδυ που βγήκαν τα όπλα.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι που ήταν μαζί από τα φοιτητικά τους χρόνια, είναι μέλη σκοπευτικού συλλόγου, είχαν ίδιου τύπου όπλα και νόμιμα και έμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι από τότε που παντρεύτηκαν.  

Χολαργός: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Μάρτυρες περιγράφουν τον δράστη και αυτόχειρα σαν έναν παθιασμένο άνθρωπο με τα αεροπλάνα και όταν από την ηγεσία της αεροπορίας του είπαν, πριν από μερικά χρόνια, ότι δεν μπορεί πλέον να πετά, και μετατέθηκε σε θέση γραφείου, εκείνος ύστερα από λίγο καιρό παραιτήθηκε.  

Xoλαργός: Ο δράστης και αυτόχειρας

Τα τελευταία χρόνια έκανε τον εκπαιδευτή πιλότων σε ιδιωτική εταιρεία. 

Το χρονικό των πυροβολισμών στον Χολαργό 

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 57χρονος απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και εκπαιδευτής πιλότων, ύστερα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Ξανθίππου, πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. 

Γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 53χρονη αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τον 57χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, δίπλα στο όπλο που χρησιμοποίησε. 

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν πως επρόκειτο για ήσυχους ανθρώπους και κανείς στη γειτονιά δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη. 

Η 53χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
