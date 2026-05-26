Η νέα εβδομάδα κανονικής ροής του MasterChef 2026 ξεκίνησε με μια πολύ ιδιαίτερη θεματική, την «Πράσινη Εβδομάδα». Όπως εξήγησε ο Σωτήρης Κονιτζάς, η μαγειρική τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει σελίδα προς την πράσινη βιωσιμότητα, τον σεβασμό στις πρώτες ύλες και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Για το MasterChef αυτό σημαίνει να σκέφτονται οι παίκτες πριν πράξουν και πριν παραγγείλουν, ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο, τόσο σε υλικά όσο και σε ενέργεια, καθώς κάθε ενέργεια αφήνει το δικό της αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία πριν από τη «Μητέρα των Μαχών» και η σημερινή δοκιμασία φέρνει τις δύο μπριγάδες αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες με χρόνο προετοιμασίας τα 60 λεπτά.

MasterChef 2026: Ο Πάνος κι ο Μιχάλης είναι οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων

Κάθε μονομαχία δίνει έναν πολύ σημαντικό πόντο κι η νικήτρια μπριγάδα θα βρεθεί σε θέση ισχύος, καθώς θα αποκτήσει το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουν μόνο οι νικητές, όμως όλοι οι παίκτες είναι εκτεθειμένοι στην ψήφο τους, ανεξαρτήτως ομάδας. Επειδή η κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά με έξι παίκτες έναντι πέντε των μπλε, ο αρχηγός των κόκκινων, ο Πάνος, έπρεπε να επιλέξει ένα μέλος που θα μείνει εκτός δοκιμασίας και θα περάσει με ασφάλεια στον εξώστη και πιο κοντά στην τελική δεκάδα. Ο Κοντιζάς ρώτησε επίσης αν κάποιος επιθυμεί να προκαλέσει τον αντίπαλο αρχηγό για να αλλάξει μπριγάδα και να πάρει την αρχηγία, με το ρίσκο όμως να βγει πρώτος υποψήφιος αν χάσει, αλλά κανείς δεν το τόλμησε.

Ο Πάνος, έχοντας το πλεονέκτημα από την προηγούμενη νίκη της ομάδας του, επέλεξε να προστατεύσει τον Χρήστο, στέλνοντάς τον στον εξώστη ως ένα «ευχαριστώ» για τις πολύτιμες νίκες που έχει φέρει στις ομαδικές δοκιμασίες με τα πιάτα του που είναι «άχαστα». Στη συνέχεια, οι αρχηγοί διαμόρφωσαν τα πέντε ζευγάρια των μονομαχιών εναλλάξ, με τον Πάνο να παραχωρεί την πρώτη επιλογή στον Μιχάλη. Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι ο Τάσος με τον Σαμ, ο Γιώργος με τη Wasan, ο Πέτρος με τον Φίλιπ, ενώ οι δύο αρχηγοί, ο Μιχάλης κι ο Πάνος, αποφάσισαν να μονομαχήσουν μεταξύ τους στον ίδιο πάγκο, αφήνοντας το τελευταίο ζευγάρι για τον Νίκο και τον Ανδρέα.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς κι ο Πάνος Ιωαννίδης με τον Σταύρο Βαρθαλίτη

Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι κριτές αποκάλυψαν ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος απουσιάζει λόγω ασθένειας και στη συνέχεια υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα τον σημερινό καλεσμένο, τον νικητή του MasterChef 4, τον «έρωτα, αλήτη, Σταύρο Βαρθαλίτη».

«Ο Λεωνίδας, με το που έμαθε ότι είσαι ο σημερινός μας καλεσμένος, κάτι έπαθε», είπε με χιούμορ ο Κοντιζάς. «Ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε κάποια στιγμή. Και ξέρεις τι; Όταν το έμαθα, λέω έχω περισσότερο χρόνο, ναι. Λέω κάτσε να είναι άρρωστος, να ξεκουραστεί, να είναι περαστικά στον θείο Λεωνίδα, λέω θα έχω τον χώρο μου σήμερα και τον χρόνο μου», σχολίασε γελώντας ο Σταύρος.

Όταν ο Σωτήρης του είπε ότι είναι «κουκλί ζωγραφιστό» κι ότι προσέχει πλέον τη διατροφή του, ο Βαρθαλίτης αστειεύτηκε λέγοντας ότι επειδή δεν έχει πολλές οξύτητες στη διατροφή του, δεν ιδρώνει τόσο!

MasterChef 2026: Οι παίκτες έτοιμοι να σηκώσουν το Mystery Box

Το σύνθημα δόθηκε για να ανοίξουν τα κουτιά του Mystery Box και οι παίκτες βρέθηκαν προ εκπλήξεως. Αντί για ολόκληρα υλικά, αντίκρισαν κόκκαλα, κεφάλια και δέρμα ψαριού, καρκάσες και πέτσες κοτόπουλου, μεδούλι μόσχου, κεφάλι από ψαρονέφρι, εξωτερικό παρμεζάνας, φλούδες από κρεμμύδια, καρότα, πατάτες και ελληνόριζα, κούπες εσπεριδοειδών, μουστάκια πράσου, κοτσάνια μυρωδικών, μπρόκολου και σέσκουλων, παντζαρόφυλλα, καρδιές ντομάτας και σπόρια κολοκύθας. Ο κριτής εξήγησε ότι αυτά τα υλικά είναι «φύρες», δηλαδή ρετάλια που άλλοι μπορεί να πετούσαν, αλλά σήμερα οι παίκτες πρέπει να τα διαχειριστούν με Zero Waste φιλοσοφία.

MasterChef 2026: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης παρουσίασε στους διαγωνιζόμενους το Mystery Box

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης θυμήθηκε ότι πριν από περίπου έξι χρόνια είχε κερδίσει το δικό του πρώτο Mystery Box με ένα αντίστοιχο περιεχόμενο από καρκάσες. Χαρακτήρισε την ιδέα πανέξυπνη, τονίζοντας ότι τέτοια κουτιά σε αναγκάζουν να βγεις «out of the box». Ενθαρρύνοντας τους παίκτες, δήλωσε ότι αν κι υπάρχει ένας σχετικός περιορισμός, αυτά τα υλικά κρύβουν πολλή γεύση, και τους κάλεσε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν τον πολύτιμο πόντο για την μπριγάδα τους, ένα βήμα πριν την τελική δεκάδα του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026