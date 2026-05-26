MasterChef 2026: Το Mystery Box, ο Βαρθαλίτης κι ο... απών Κουτσόπουλος

«Ο Λεωνίδας με το που έμαθε ότι είσαι καλεσμένος μας, κάτι έπαθε...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 23:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τη νίκη στο σημερινό Mystery Box;
26.05.26 , 23:20 MasterChef: Κανείς δεν το πίστευε! Το μεγάλο λάθος του Πέτρου
26.05.26 , 23:07 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το εξομολογητικό μήνυμα για τη ζωή της - Τι έγραψε;
26.05.26 , 22:48 Αλεξανδρούπολη: Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες!
26.05.26 , 22:28 Αντώνης Ρέμος: Πόσταρε βίντεο που μας γύρισε 30 χρόνια πίσω!
26.05.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 26/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.05.26 , 22:08 Κλήρωση Eurojackpot 26/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
26.05.26 , 21:54 MasterChef 2026: Το Mystery Box, ο Βαρθαλίτης κι ο... απών Κουτσόπουλος
26.05.26 , 21:45 ΕΦΕΤ: Ανακαλεί δύο είδη κατεψυγμένων ψαριών λόγω υδραργύρου
26.05.26 , 21:39 ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!
26.05.26 , 21:26 Κεραμέως στο Star: Εξίσωση μισθών ανδρών - γυναικών
26.05.26 , 21:22 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα του Εισαγγελέα - Δικογραφία για 116 άτομα
26.05.26 , 21:02 Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής: «Έζησα 10 μέρες τρώγοντας χαλβά»
26.05.26 , 21:00 Star Tech: O Βασίλης Κατσούρος για τα ελληνικά γλωσσικά μοντέλα
26.05.26 , 20:40 Πρέβεζα: 34χρονη μητέρα έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Ιωάννα Σιαμπάνη: Γέννησε το δεύτερο αγοράκι της και πήρε εξιτήριο
Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής: «Έζησα 10 μέρες τρώγοντας χαλβά»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα του MasterChef 2026 είναι αφιερωμένη στην «Πράσινη Εβδομάδα», προωθώντας τη βιωσιμότητα και τη σωστή διαχείριση πρώτων υλών.
  • Οι παίκτες συμμετέχουν σε μαγειρικές μονομαχίες 60 λεπτών, με νικήτρια μπριγάδα να αποκτά το δικαίωμα καθολικής ψηφοφορίας.
  • Ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, Πάνος, επέλεξε να προστατεύσει τον Χρήστο, στέλνοντάς τον στον εξώστη.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος απουσιάζει λόγω ασθένειας, με καλεσμένο τον νικητή του MasterChef 4, Σταύρο Βαρθαλίτη.
  • Οι παίκτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν «φύρες» και υπολείμματα υλικών στο Mystery Box, ακολουθώντας τη Zero Waste φιλοσοφία.

Η νέα εβδομάδα κανονικής ροής του MasterChef 2026 ξεκίνησε με μια πολύ ιδιαίτερη θεματική, την «Πράσινη Εβδομάδα». Όπως εξήγησε ο Σωτήρης Κονιτζάς, η μαγειρική τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει σελίδα προς την πράσινη βιωσιμότητα, τον σεβασμό στις πρώτες ύλες και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Για το MasterChef αυτό σημαίνει να σκέφτονται οι παίκτες πριν πράξουν και πριν παραγγείλουν, ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο, τόσο σε υλικά όσο και σε ενέργεια, καθώς κάθε ενέργεια αφήνει το δικό της αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία πριν από τη «Μητέρα των Μαχών» και η σημερινή δοκιμασία φέρνει τις δύο μπριγάδες αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες με χρόνο προετοιμασίας τα 60 λεπτά.

MasterChef 2026: Ο Πάνος κι ο Μιχάλης είναι οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων

MasterChef 2026: Ο Πάνος κι ο Μιχάλης είναι οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων

Κάθε μονομαχία δίνει έναν πολύ σημαντικό πόντο κι η νικήτρια μπριγάδα θα βρεθεί σε θέση ισχύος, καθώς θα αποκτήσει το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουν μόνο οι νικητές, όμως όλοι οι παίκτες είναι εκτεθειμένοι στην ψήφο τους, ανεξαρτήτως ομάδας. Επειδή η κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά με έξι παίκτες έναντι πέντε των μπλε, ο αρχηγός των κόκκινων, ο Πάνος, έπρεπε να επιλέξει ένα μέλος που θα μείνει εκτός δοκιμασίας και θα περάσει με ασφάλεια στον εξώστη και πιο κοντά στην τελική δεκάδα. Ο Κοντιζάς ρώτησε επίσης αν κάποιος επιθυμεί να προκαλέσει τον αντίπαλο αρχηγό για να αλλάξει μπριγάδα και να πάρει την αρχηγία, με το ρίσκο όμως να βγει πρώτος υποψήφιος αν χάσει, αλλά κανείς δεν το τόλμησε.

MasterChef: Κανείς δεν το πίστευε! Το μεγάλο λάθος του Πέτρου

Ο Πάνος, έχοντας το πλεονέκτημα από την προηγούμενη νίκη της ομάδας του, επέλεξε να προστατεύσει τον Χρήστο, στέλνοντάς τον στον εξώστη ως ένα «ευχαριστώ» για τις πολύτιμες νίκες που έχει φέρει στις ομαδικές δοκιμασίες με τα πιάτα του που είναι «άχαστα». Στη συνέχεια, οι αρχηγοί διαμόρφωσαν τα πέντε ζευγάρια των μονομαχιών εναλλάξ, με τον Πάνο να παραχωρεί την πρώτη επιλογή στον Μιχάλη. Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι ο Τάσος με τον Σαμ, ο Γιώργος με τη Wasan, ο Πέτρος με τον Φίλιπ, ενώ οι δύο αρχηγοί, ο Μιχάλης κι ο Πάνος, αποφάσισαν να μονομαχήσουν μεταξύ τους στον ίδιο πάγκο, αφήνοντας το τελευταίο ζευγάρι για τον Νίκο και τον Ανδρέα.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς κι ο Πάνος Ιωαννίδης με τον Σταύρο Βαρθαλίτη

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς κι ο Πάνος Ιωαννίδης με τον Σταύρο Βαρθαλίτη

Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι κριτές αποκάλυψαν ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος απουσιάζει λόγω ασθένειας και στη συνέχεια υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα τον σημερινό καλεσμένο, τον νικητή του MasterChef 4, τον «έρωτα, αλήτη, Σταύρο Βαρθαλίτη».

«Ο Λεωνίδας, με το που έμαθε ότι είσαι ο σημερινός μας καλεσμένος, κάτι έπαθε», είπε με χιούμορ ο Κοντιζάς. «Ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε κάποια στιγμή. Και ξέρεις τι; Όταν το έμαθα, λέω έχω περισσότερο χρόνο, ναι. Λέω κάτσε να είναι άρρωστος, να ξεκουραστεί, να είναι περαστικά στον θείο Λεωνίδα, λέω θα έχω τον χώρο μου σήμερα και τον χρόνο μου», σχολίασε γελώντας ο Σταύρος.

Όταν ο Σωτήρης του είπε ότι είναι «κουκλί ζωγραφιστό» κι ότι προσέχει πλέον τη διατροφή του, ο Βαρθαλίτης αστειεύτηκε λέγοντας ότι επειδή δεν έχει πολλές οξύτητες στη διατροφή του, δεν ιδρώνει τόσο!

MasterChef 2026: Οι παίκτες έτοιμοι να σηκώσουν το Mystery Box

MasterChef 2026: Οι παίκτες έτοιμοι να σηκώσουν το Mystery Box

Το σύνθημα δόθηκε για να ανοίξουν τα κουτιά του Mystery Box και οι παίκτες βρέθηκαν προ εκπλήξεως. Αντί για ολόκληρα υλικά, αντίκρισαν κόκκαλα, κεφάλια και δέρμα ψαριού, καρκάσες και πέτσες κοτόπουλου, μεδούλι μόσχου, κεφάλι από ψαρονέφρι, εξωτερικό παρμεζάνας, φλούδες από κρεμμύδια, καρότα, πατάτες και ελληνόριζα, κούπες εσπεριδοειδών, μουστάκια πράσου, κοτσάνια μυρωδικών, μπρόκολου και σέσκουλων, παντζαρόφυλλα, καρδιές ντομάτας και σπόρια κολοκύθας. Ο κριτής εξήγησε ότι αυτά τα υλικά είναι «φύρες», δηλαδή ρετάλια που άλλοι μπορεί να πετούσαν, αλλά σήμερα οι παίκτες πρέπει να τα διαχειριστούν με Zero Waste φιλοσοφία.

MasterChef 2026: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης παρουσίασε στους διαγωνιζόμενους το Mystery Box

MasterChef 2026: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης παρουσίασε στους διαγωνιζόμενους το Mystery Box

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης θυμήθηκε ότι πριν από περίπου έξι χρόνια είχε κερδίσει το δικό του πρώτο Mystery Box με ένα αντίστοιχο περιεχόμενο από καρκάσες. Χαρακτήρισε την ιδέα πανέξυπνη, τονίζοντας ότι τέτοια κουτιά σε αναγκάζουν να βγεις «out of the box». Ενθαρρύνοντας τους παίκτες, δήλωσε ότι αν κι υπάρχει ένας σχετικός περιορισμός, αυτά τα υλικά κρύβουν πολλή γεύση, και τους κάλεσε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν τον πολύτιμο πόντο για την μπριγάδα τους, ένα βήμα πριν την τελική δεκάδα του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
 |
MYSTERY BOX
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top