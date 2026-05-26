ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα του Εισαγγελέα - Δικογραφία για 116 άτομα

Αφορά παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικογραφία για 116 άτομα σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.
  • 22 άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο φερόμενων αρχηγών της οργάνωσης.
  • Από το 2019 έως το 2024, το κύκλωμα απέσπασε περίπου 3.000.000 ευρώ μέσω επιδοτήσεων.
  • Κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση «μαύρου» χρήματος.
  • 17 κατηγορούμενοι από Θεσσαλονίκη αναμένονται ενώπιον του εισαγγελέα την Πέμπτη.

Τον δρόμο για τον εισαγγελέα αναμένεται να πάρουν μέσα στις επόμενες ημέρες οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά κυκλώματα σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι συλληφθέντες από την Κρήτη. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα, ενώ έχουν συλληφθεί 22 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι από το 2019 έως το 2024 τα μέλη του κυκλώματος απέσπασαν παράνομα περίπου 3.000.000 ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση «μαύρου» χρήματος.

Την Πέμπτη αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα και οι κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης ομάδας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ κατά την πενταετία 2019-2024.

