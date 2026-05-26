Volvo: Τώρα γρήγορη φόρτιση στο δίκτυο της Tesla

26.05.26 , 20:07 Volvo: Τώρα γρήγορη φόρτιση στο δίκτυο της Tesla
Από το τέταρτο τρίμηνο αυτού του έτους, οι οδηγοί Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo τους σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger ανά την Ευρώπη.Αυτό προσφέρει στους οδηγούς πιο εύκολη και βολική πρόσβαση σε σταθμούς Tesla Supercharger σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων σημαντικών αγορών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η Volvo Cars σχεδιάζει επίσης να μεταφέρει επιλεγμένα μοντέλα στο Σύστημα Φόρτισης Βορείου Αμερικής, σε σημαντικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, μέχρι το 2029. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί Volvo σε αυτές τις αγορές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharger στο μέλλον.Ήδη σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Tesla Supercharger, καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης ανά την Ευρώπη.

 

