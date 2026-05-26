O Γιώργος ήρθε από την Πάτρα και έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο από την περίοδο της Βασιλείας. Πρόκειται για χειροπέδες της ελληνικής χωροφυλακής οι οποίες έχουν και σφραγίδα. Ο πωλητής αγόρασε τις συγκεκριμένες χειροπέδες από την Ελλάδα.

Ο Θάνος Λούδος κοστολόγησε το αντικείμενο 100 ευρώ όμως ο πωλητής δεν έμεινε ικανοποιημένος γιατί ήθελε να πουλήσει το αντικείμενο σε πιο υψηλή τιμή.

Oι υποψήφιοι αγοραστές έδωσαν για τις χειροπέδες έως 155 ευρώ, ποσό που δεν ικανοποίησε τον Γιώργο ο οποίος ανέφερε πως θα ήθελε να πουλήσει το αντικείμενο 250 ευρώ.

«Όποιος το πάρει θα το δώσω και ένα δώρο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μπορεί κανένας τελικά να μην αγόρασε τις χειροπέδες που έφερε ο Γιώργπς ωστόσο έδωσε το δώρο στον Δημήτρη Δεμερτζή.

