Έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας, με έναν πολυσυζητημένο ρόλο, αυτόν της «Ελένης». Ο λόγος για την Αντιγόνη Μακρή που έγινε θεία και το έκανε γνωστό μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram.

Ο αδερφός της Πέτρος -στον οποίο έχει μεγάλη αδυναμία- έγινε πατέρας. Η «ξετρελαμένη» θεία, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram δυο τρυφερές φωτογραφίες με τα πατουσάκια του νέου μέλους της οικογένειας!

Θυμίζουμε ότι τη δραματική σειρά εποχής Άγιος Έρωτας, η Αντιγόνη Μακρή υποδύεται την Ελένη Παυλίδη (κόρη του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Θανάσης Κουρλαμπάς).

Ο ρόλος της έχει συζητηθεί ιδιαίτερα, καθώς η Ελένη βιώνει έναν κρυφό και δυνατό έρωτα με την Άννα Σαμαρτζή (την οποία υποδύεται η Ηρώ Πεκτέση).

Η ιστορία τους έχει ξεχωρίσει γιατί παρουσιάζει με μεγάλη προσοχή, ανθρωπιά και ιστορική αλήθεια μια queer σχέση σε μια σειρά εποχής, με την Αντιγόνη Μακρή να έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια για την ειλικρίνεια και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τον χαρακτήρα της.

«Η Ελένη είναι ένα κορίτσι που απλώς θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, σε μια εποχή που αυτό θεωρούνταν αμάρτημα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.