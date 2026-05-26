Κεραμέως στο Star: Εξίσωση μισθών ανδρών - γυναικών

Πώς θα διασφαλίζεται - Οι ρυθμίσεις για βαρέα και ανθυγιεινά στην υγεία

Η συνέντευξη της Νίκης Κεραμέως στο Star και τη Μάρα Ζαχαρέα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την ισότητα μισθών ανδρών και γυναικών, που θα εφαρμοστεί άμεσα μόλις ψηφιστεί.
  • Το νομοσχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών και στην προώθηση διαφάνειας στις αμοιβές.
  • Θα απαγορεύεται η αναφορά φύλου στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας και οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν προηγούμενες απολαβές.
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει μέτρα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του νοσηλευτή.
  • Εξελίσσεται πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας για 10.000 γυναίκες, με επιδότηση έως 80% για μητέρες.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών, αλλά και τις αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Σχετικά με το πώς θα διασφαλιστεί στην πράξη ότι άνδρες και γυναίκες με ίδια προσόντα, ίδια θέση και ίδια προϋπηρεσία θα λαμβάνουν ίσες αποδοχές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί άμεσα μόλις ψηφιστεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «εντός των επόμενων εβδομάδων θα αποκατασταθεί μία αδικία, μία στρέβλωση δεκαετιών».

Μισθοί: Τέλος στο χάσμα ανδρών και γυναικών

 

Η υπουργός εξήγησε ότι το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ουσιαστική κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης στην εργασία, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και στον έλεγχο των αμοιβών. Το νομοσχέδιο, όπως ανέφερε, θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση πριν πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή. 

«Κατ΄αρχάς, αν έβαζα σε μία πρόταση την ουσία του νομοσχεδίου αυτού που πηγάζει από ευρωπαϊκή οδηγία, η ουσία είναι η εξής: Ο μισθός που παίρνεις να εξαρτάται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και όχι από το αν είσαι γυναίκα ή άντρας. Γιατί ακόμα και σήμερα κύριε Ζαχαρέα, δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη βλέπουμε αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις. Βλέπουμε τις γυναίκες να αμείβονται συχνά κατά 13% λιγότερο από τους άνδρες, ενώ έχουν ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο σε δύο άξονες. Βάζει νέες υποχρεώσεις πρώτα απ’ όλα πριν την πρόσληψη και μετά την πρόσληψη. Πριν την πρόσληψη βάζει προϋποθέσεις. Οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας δεν μπορούν να λένε θέλω γυναίκα. Πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο» τόνισε η κυρία Κεραμέως.

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ - Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές

Δεύτερον, πρόσθεσε είναι υποχρέωση της επιχείρησης να επικοινωνεί πριν από τη συνέντευξη, για ποια αμοιβή μιλάμε ή για το  εύρος αμοιβής «Και τρίτο στοιχείο πολύ σημαντικό: Δε θα επιτρέπεται να ζητάνε πληροφορίες οι εργοδότες για τις προηγούμενες απολαβές σου. Όλα αυτά γίνονται νέες υποχρεώσεις πριν την πρόσληψη. Έρχεται και βάζει η ευρωπαϊκή οδηγία και επιπλέον υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη».


Τι θα γίνει με τα βαρέα και ανθυγιεινά και τους νοσηλευτές  

Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγιεινά που εντάσσονται οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, όπως και για το ενδεχόμενο μαζικών συνταξιοδοτήσεων, η υπουργός σημείωσε ότι όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις «θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό για να εξαγοράσουν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις».

ΔΥΠΑ: Επιδότηση 2.100 νέων με ποσό 16.500 ευρώ

Παράλληλα, τόνισε πως η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτή, καθώς το πρόβλημα υποστελέχωσης δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. «Καθήκον μας είναι να καταστήσουμε αυτό τον κλάδο πιο ελκυστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το πρόβλημα θα επιδεινώνεται τα επόμενα χρόνια.

Τα προγράμματα απασχόλησης

Η υπουργός απάντησε και στην κριτική για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από περίπου 18% σε μονοψήφια ποσοστά. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, «ένα χρόνο μετά τη λήξη των προγραμμάτων, πάνω από 2 στους 3 είναι σε απασχόληση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας για 10.000 γυναίκες. Όπως ανέφερε, η επιδότηση φτάνει το 70%, ενώ για μητέρες παιδιών έως 15 ετών αγγίζει το 80%, ώστε «να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερες γυναίκες».

 
 

