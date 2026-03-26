Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ - Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές

Συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού / ΕΡΤ

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως προχώρησε σε εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Εργασίας ανέπτυξε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης με πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα.

Αναφερόμενη στους μισθούς, σημείωσε ότι το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνει αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.516 ευρώ.

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης τη μείωση των ανισοτήτων, επισημαίνοντας τη συρρίκνωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την ένταξη 260.000 περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με το 2019.

Η ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει υποχωρήσει στο 7,7%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Τέλος, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ αναμένεται να επηρεάσει θετικά και άλλες αποδοχές, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων έως το 2027.

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δήλωσε η κ. Κεραμέως. Με την αύξηση από την 1η Απριλίου ενεργοποιούνται παράλληλα αναπροσαρμογές σε 23 επιδόματα και βοηθήματα.

Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής διασφαλίζοντας ισορροπία.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ , που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης : από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού:

Κατώτατος Μισθός - Πίνακες και Παραδείγματα

Εργαζόμενος κάτω των 25:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €