Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ - Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές

Πόσα είναι τα καθαρά για τους εργαζόμενους

26.03.26 , 16:45 Ιωάννα Τούνη: «Δείχνω και τα δύσκολα και τα όμορφα»
26.03.26 , 16:19 Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
26.03.26 , 16:06 Από το μηδέν στην κορυφή: Η ιστορία του Στέλιου που φτιάχνει αριστουργήματα
26.03.26 , 15:57
26.03.26 , 15:52 Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
26.03.26 , 15:52 Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
26.03.26 , 15:40 Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι
26.03.26 , 15:27 Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
26.03.26 , 15:24 Gorillaz: 25 χρόνια από το άλμπουμ που δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ
26.03.26 , 15:11 Βουλιαγμένη: Τι Λέει Ο Δύτης Που Είχε Εντοπίσει Τις Σορούς
26.03.26 , 15:02 Πώς Με Έπεισε Να Του Στείλω Γυμνές Φωτογραφίες Της Κόρης Μου
26.03.26 , 14:52 Βόλος: «Η γυναίκα καιγόταν ζωντανή στην αυλή»
26.03.26 , 14:45 «Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!
26.03.26 , 14:40 Πώς γιόρτασαν οι επώνυμοι την 25η Μαρτίου - Οι φωτογραφίες που ανέβασαν
26.03.26 , 14:28 Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως προχώρησε σε εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Εργασίας ανέπτυξε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης με πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα. 

Αναφερόμενη στους μισθούς, σημείωσε ότι το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνει αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.516 ευρώ.

Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης τη μείωση των ανισοτήτων, επισημαίνοντας τη συρρίκνωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την ένταξη 260.000 περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με το 2019.

Η ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει υποχωρήσει στο 7,7%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Τέλος, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ αναμένεται να επηρεάσει θετικά και άλλες αποδοχές, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων έως το 2027.

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δήλωσε η κ. Κεραμέως. Με την αύξηση από την 1η Απριλίου ενεργοποιούνται παράλληλα αναπροσαρμογές σε 23 επιδόματα και βοηθήματα.

  • Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής διασφαλίζοντας ισορροπία.
  • Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.
  • Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

  • Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.
  • Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.
  • Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.
  • Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού: 

Κατώτατος Μισθός - Πίνακες και Παραδείγματα

Εργαζόμενος κάτω των 25:

  • Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €
  • Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
  • Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

  • Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €
  • Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
  • Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

 

