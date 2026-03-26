Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση

Τι αλλάζει στον κατώτατο μισθό, επιδόματα ανεργίας και δώρο Πάσχα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου συμπαρασύρει και πολλά επιδόματα, στα οποία οι δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις τον επόμενο μήνα.

Την πρώτη αύξηση θα δουν όσοι λάβουν το Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.

Όσον αφορά τα επιδόματα που αυξάνονται τον Απρίλιο αυτά είναι τα εξής:

Ανεργίας - 564,88 ευρώ

Γάμου (- στα 92 ευρώ

Τριετιών (10%-30% στον βασικό μισθό).

Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη).

Οικοδόμων

Δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Σμυριδεργάτων

Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό

Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας

Μητρότητας

Αφερεγγυότητας εργοδότη

Γονικής άδειας

Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων

Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ

Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ

Άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ

Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών