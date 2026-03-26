Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%.

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο στον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα.

Στόχος για το 2027: μέσος μισθός 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ - στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Στις 15:00 θα δοθεί αναλυτική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.

Κατώτατος μισθός: Όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό

«Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του βασικού μισθού, από 1ης Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίον είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ.

Η εισήγηση της Υπουργού - και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση - είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι.

Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ τον χρόνο.

Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο Δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα.

Προφανώς αυτή είναι μια ακόμα παρέμβαση η οποία έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό του 2026. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη νομοθετηθεί, σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις τις οποίες οι πολίτες ήδη τις είδαν.

Ειδικότερα οι νέοι μας, οι οποίοι κάτω των 25 δεν πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος, αλλά και οι συμπολίτες μας με μεγαλύτερο αριθμό τέκνων έχουν ήδη δει στη μισθοδοσία τους πραγματική αύξηση μισθών ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των φόρων.

Και βέβαια, όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, θέλω να θυμίσω τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει το 2023, που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική μας δέσμευση: να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό -θέλω να τονίσω ότι είμαστε ήδη εκεί, και λίγο παραπάνω, για την πλήρη απασχόληση- και να φτάσουμε στα 950 ευρώ το 2027 τον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα μπορούμε να πούμε ότι και τον στόχο μας αυτόν θα μπορούμε το 2027 να τον έχουμε πετύχει».