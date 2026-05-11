Σε αιματηρό επεισόδιο κατέληξε ο καβγάς δύο μοτοσικλετιστών στην Κυψέλη. Ένας 34χρονος δέχτηκε πυροβολισμό στους μηρούς στη μέση του δρόμου και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα
Δράστης φέρεται να είναι ένας 31χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας και προς το παρόν, είναι άφαντος, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ.
Το κίνητρο που πυροδότητε την ένταση μεταξύ τους μάλλον είναι οικονομικό. Η σύντροφος του θύματος φέρεται να χρωστούσε χρήματα στον δράστη.