Δωρεάν δράσεις για τους επισκέπτες στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 17-18 Μαΐου

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει με ελεύθερη είσοδο στους εκθεσιακούς χώρους

Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» την Κυριακή 17 Μαΐου 2025 και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2025, με τις εξής δράσεις για τους επισκέπτες:

Κυριακή 17 Μαΐου 2026:

μουσείο ακρόπολης
Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και θα προσφέρει στους επισκέπτες του την παρουσίαση «Μουσείο Ακρόπολης: μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου».

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων αφηγούνται μοναδικές στιγμές και μνήμες από την ιστορία του Μουσείου και των συλλογών του: την κατασκευή του σύγχρονου κτηρίου, τη σύλληψη πίσω από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, τη μεταφορά των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, τις δράσεις της συντήρησης και τις λεπτομέρειες που κρύβει το στήσιμο των εκθεμάτων, τους ανθρώπους πίσω από τα έργα. Μια αναδρομή στον χρόνο που φωτίζει λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του Μουσείου.

Το Μουσείο επανασυστήνεται ως ζωντανό κέλυφος της ιστορίας της Ακρόπολης αλλά και ως διαρκής πρόσκληση σε συνάντηση και διάλογο ανθρώπων και πολιτισμών. Η παρουσίαση περιλαμβάνει περιήγηση μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με αρχαιολόγο και συντηρητή και ψηφιακή προβολή στο εκπαιδευτικό κέντρο.

Πληροφορίες: Κυριακή 17/5, στις 10 π.μ. και στις 1 μ.μ. στα ελληνικά, Διάρκεια: 120 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση.

Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση (οι κρατήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 11/5, στις 10 π.μ. εδώ https://events.theacropolismuseum.gr/) και προμήθεια εισιτηρίου ημέρας από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της παρουσίασης.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026:
Την Δευτέρα 18 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. 

piano city

Την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα την Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων. Ο

Μάνος Κιτσικόπουλος είναι ένας πολυδιάστατος πιανίστας με αφετηρία την κλασική μουσική και έντονη καλλιτεχνική ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά είδη. Έχει τιμηθεί με τη διάκριση DipRAM και με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ απέσπασε το πρώτο βραβείο Grand Prix στον διεθνή διαγωνισμό Clamo στην Ισπανία. Συνεργάζεται με ορχήστρες όπως η Janáček Philharmonic και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών και στη θερινή Ακαδημία Sorbas στην Ανδαλουσία. 

Για το Μουσείο Ακρόπολης, ο πολυδιάστατος πιανίστας επιλέγει ένα πρόγραμμα από αγαπημένα του έργα καθώς και δικές του μεταγραφές για σόλο πιάνο. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία - είτε κινούνται στον πρώτο όροφο του Μουσείου, είτε στον δεύτερο - ν’ ακούσουν αγαπημένα κομμάτια τανγκό του Πιατσόλα, νυχτερινά του Σοπέν, μινιατούρες του Σατί και τραγούδια άλλων γνωστών δημιουργών.  

Πληροφορίες: Δευτέρα 18/5, στις 11 π.μ., στις 12 μεσημέρι και στις 1 μ.μ. Διάρκεια ρεσιτάλ: 30 λεπτά. 
 

