Δύσκολες στιγμές βιώνει η Λίλη Πυράκη, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με μια πολύ σημαντική απώλεια. Η γνωστή δημοσιογράφος του Breakfast@star γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της θείος, ένα πρόσωπο που, όπως φανερώνουν τα λόγια της, είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά και τη ζωή της.

Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση, γεμάτη πόνο αλλά και απέραντη αγάπη, η Λίλη Πυραάκη αποχαιρέτησε δημόσια τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια και στους αγαπημένους του ανθρώπους με ανιδιοτέλεια, φροντίδα και δοτικότητα.

Τα λόγια της μαρτυρούν το ισχυρό δέσιμο που είχαν μεταξύ τους, αλλά και το μεγάλο κενό που αφήνει πίσω του ο θάνατός του.

Η ίδια δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα, στο οποίο εξέφρασε τη δυσκολία της να αποδεχτεί την απώλειά του, τονίζοντας πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Γράφω αυτές τις γραμμές και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ… Αρνούμαι να γράψω “ήσουν”… Είσαι ο καλύτερος θείος του κόσμου, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, είσαι ο πιο δοτικός από όλους μας, είσαι μοναδικός…

Η ζωή χωρίς εσένα θα είναι δύσκολη, μας πρόσεχες όλους, μας φρόντιζες όλους… οικογένεια, φίλους και πάνω απ’ όλα τα αγαπημένα σου ζώα.

Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα σ’ αγαπώ αιώνια… Εις το επανιδείν Ποτ μου».

Η ανάρτησή της συγκίνησε βαθιά τους followers της, με δεκάδες φίλους και γνωστούς να στέλνουν δημόσια μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια για τη δύσκολη απώλεια που βιώνει.

Θυμίζουμε ότι η Λιλή απουσιάζει από το Breakfast@star το πρωί της Δευτέρας 11/5.

