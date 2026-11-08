Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε σε ταξί, έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: facebook.com
Στέλιος Διονυσίου: «Πέρασαν χρόνια για να συνέλθουμε, η μητέρα μου δεν θα ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του πατέρα μας» / βίντεο ΕΡΤ

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Σαν σήμερα στις 8 Νοεμβρίου του 1935 γεννήθηκε ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστήςΣτράτος Διονυσίου. Χιλιάδες άνθρωποι τον αγάπησαν και ταυτίστηκαν με τους στίχους των τραγουδιών του. 

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Τη μέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ο Στράτος Διονυσίου άφησε πίσω του νότες, τραγούδια και μοναδικές ερμηνίες αλλά και ένα ανεκπλήρωτο κενό στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

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Μάλιστα, το προηγούμενο βράδυ είχε εμφανιστεί κανονικά στο μαγαζί όπου τραγουδούσε και είχε προσφέρει μία από τις καλύτερες νύχτες διασκέδασης στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου «Στράτος». Όπως δήλωσε και πρόσφατα ο γιος του μεγάλου καλλιτέχνη, Άγγελος, σε μία κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τα αδέλφια του, στο «Στούντιο 4»: «Ο Στράτος ένιωθε άτρωτος, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος από πολύ φτωχή οικογένεια και με αγώνα και θυσίες άφησε την οικογένειά του, κατέβηκε στην Αθήνα μόνος του, το κυνήγησε και ανταμείφθηκε. Φυσικά είχε και το ταλέντο».

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«Ο πατέρας μας πέθανε μέσα στο ταξί. Έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός»

Με αφορμή δύο μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν προς τιμήν της μνήμης του πατέρα τους στο Θέατρο Παλλάς στις 10 και τις 11 Μαΐου, τα τρία παιδιά του Στράτου Διονυσίου, Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής δήλωσαν σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο «Στούντιο 4» ότι έχουν κάνουν ειρήνη με τον εαυτό τους και έχουν αποδεχτεί πως ο πατέρας τους έχει γράψει ιστορία ως τραγουδιστής. Μάλιστα, σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι δεν φιλοδοξούν να τον «φτάσουν» αλλά να τον «τιμήσουν», ερμηνεύοντας τα τραγούδια του. «Λένε “να τους στύψεις και τους τρεις, Στράτο δε θα βγάλεις”… γελάω με κάποια σχόλια» , σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Διονυσίου.

Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που τα τρία αδέλφια περιγράφουν συγκινημένοι την ημέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πατέρας τους, αφήνοντας τεράστιο κενό στη νυχτερινή ζωή, αλλά και στην οικογένειά τους. Όπως περιέγραψε ο Άγγελος Διονυσίου: «Ο πατέρας μας έφυγε από το ξενοδοχείο στις 10:00 το πρωί με ταξί και πέθανε μέσα στο ταξί. Έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός».

Ο Στράτος Διουνίου «έφυγε» στα 55 του χρόνια από εσωτερική αιμορραγία λόγω ρήξη ανευρίσματος στην κοιλιακή χώρα, και εάν και είχε ενοχλήσεις, δεν είχε πάει έγκαιρα στον γιατρό: «Αν δεχόταν να πάει σε γιατρό, ίσως να είχε ζήσει εκείνη την ημέρα». 

Η στιγμή που έμαθαν τα παιδιά του Στράτου Διονυσίου ότι ο πατέρας τους έχασε τη μάχη με τη ζωή

«Πήγαμε, λοιπόν, με τα πόδια στον Ευαγγελισμό, θεωρώντας ότι θα τον δούμε, σαν να έπαθε κάτι με την καρδιά του, αλλά δεν πέθανε. Τώρα αυτό είναι λίγο μακάβριο, μας ακούει και η μαμά. Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρεία είχε και άλλους ασθενείς οι οποίοι ήταν ζωντανοί και πήρα μια ελπίδα ότι είναι καλά. Μετά, όμως, πήγαμε πιο μέσα και αντικρίσαμε αυτό το θέαμα… ήταν συγκλονιστική στιγμή», σχολίασε ο Στέλιος Διονυσίου.

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Ο Στράτος Διονυσίου συντηρούσε τέσσερις οικογένειες

Μία άγνωστη πτυχή της ζωής του πατέρα τους, Στράτου Διονυσίου, αποκάλυψαν στη συνέντευξή τους τα παιδιά του, αφού όπως έκαναν γνωστό, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής συντηρούσε τέσσερις οικογένειες, κάτι που δε γνώριζαν ούτε οι ίδιοι, ούτε η μητέρα τους: «Στην κηδεία του πατέρα μας είχαν έρθει δύο κυρίες και είπαν στη μαμά ότι 4 οικογένειες, οι δύο δικές τους και άλλες δύο, τις συντηρούσε ο Στράτος. Τα σχολεία τους, τις ανάγκες του σπιτιού, τα νοίκια, με όλα.  Αυτό δεν το ξέραμε, ούτε και η μητέρα μας».

Η αγάπη του για τα άλογα και το λαϊκό προσκύνημα στην κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη

Ο Στράτος Διονυσίου είχε μεγάλο πάθος με τα άλογα. Μάλιστα, είχε στην κατοχή του πάνω από 20, με τα οποία ασχολούνταν καθημερινά.

Η κηδεία του έγινε στο Α' νεκροταφείο Αθηνών και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε για να του πει το τελευταίο αντίο, ενώ τον αποχαιρετούσαν τραγουδώντας μεγάλες του επιτυχίες.

Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, ο οποίος συνεργαζόταν και τραγουδούσε μαζί με τον Στράτο Διονυσίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα. Είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Δεν περίμενα ότι τόσος κόσμος απλοϊκός αγαπούσε τον Στράτο.Ήταν τελικά ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής».

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου

  • ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑ
  • Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
  • ΤΑ ΠΗΡΕΣ ΟΛΑ
  • ΚΑΙ ΛΕΓΕ ΛΕΓΕ
  • ΥΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ 
  • Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ
  • ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΚΑΡΔΙΑ
  • ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ
  • ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΑΛΗΤΗ
  • ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΚΕΣ
  • ΤΑ ΜΑΖΕΨΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  • ΦΕΥΓΩΝΤΑΣ
  • ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
  • ΣΥΛΛΟΓΙΣΟΥ
  • ΑΛΗΤΙΣΣΑ
  •  ΓΥΡΙΣΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ
  • ΖΗΤΩ ΑΚΡΟΑΣΗ ΘΕΟΥ
  • ΕΦΥΓΕ
  • ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΓΚΑΣ ΘΑ 'ΣΑΙ
  • Ο ΛΑΣΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΛΕΙ
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