Ανατριχιαστική μεταμφίεση για τη Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε κομμένο χέρι

Η απίστευτη μεταμόρφωση για το Halloween

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 14:27 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
01.11.26 , 14:25 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%
01.11.26 , 14:19 Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
01.11.26 , 14:00 Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εντάξεις το κολλαγόνο στη ρουτίνα σου;
01.11.26 , 13:40 Κύπρος: «Με προσέβαλε και τη χτύπησα» - Τη σκότωσε και την πέταξε σε πηγάδι
01.11.26 , 13:26 Goat: «Μια ψυχεδελική μουσική τελετουργία γεμάτη ρυθμό, χορό και μυστήριο»
01.11.26 , 13:04 Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
01.11.26 , 12:34 Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027
01.11.26 , 12:09 Απάτη ΜΚΟ: «Είχαμε ανάγκη» - Συγκλονίζει μητέρα παιδιού με λευχαιμία
01.11.26 , 12:00 Ανατριχιαστική μεταμφίεση για τη Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε κομμένο χέρι
01.11.26 , 12:00 Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα
01.11.26 , 11:38 Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
01.11.26 , 11:07 Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του
01.11.26 , 11:00 «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου
01.11.26 , 10:28 Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βασίλισσα του Halloween επέστρεψε με την πιο ανατριχιαστική μεταμφίεση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χάιντι Κλουμ γιόρτασε το Halloween με μια εντυπωσιακή μεταμφίεση ως γιγαντιαίο ανθρώπινο χέρι.
  • Η μεταμφίεση περιλάμβανε κατακόκκινα νύχια, φλέβες και ρεαλιστικά εφέ, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το σώμα της.
  • Η προετοιμασία της στολής απαιτούσε 5-6 ώρες την ημέρα της εκδήλωσης.
  • Στη στολή ενσωμάτωσε τις βέρες της και το τατουάζ του συζύγου της, Τομ Κάουλιτς, που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.
  • Η Χάιντι δήλωσε ότι ήθελε να έχει ένα κομμάτι του Τομ μαζί της στην εμφάνιση.

Η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το Halloween είναι η δική της μεγάλη στιγμή! Το διάσημο μοντέλο επέστρεψε με μια μεταμφίεση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο ευρηματικές παρουσίες της συγκεκριμένης γιορτής.

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η 53χρονη καλλονή διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη το καθιερωμένο Halloween party της, το οποίο φέτος συμπλήρωσε 25 χρόνια. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η οικοδέσποινα φρόντισε να κλέψει την παράσταση με μια εντελώς απρόσμενη εμφάνιση.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Αυτή τη φορά, η Χάιντι Κλουμ επέλεξε να μεταμορφωθεί σε ένα γιγαντιαίο ανθρώπινο χέρι, με κατακόκκινα νύχια, φλέβες, δαχτυλίδια και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Η κατασκευή κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το σώμα της, ενώ από το πρόσωπό της διακρίνονταν μόνο τα μάτια και το στόμα. Το τεχνητό αίμα και τα ειδικά εφέ έδιναν ακόμη πιο ρεαλιστική διάσταση στη μεταμφίεση.

Η ίδια αποκάλυψε πως η ιδέα γεννήθηκε παρατηρώντας το αριστερό της χέρι. Αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τεράστιο αντίγραφό του, μέσα στο οποίο θα χωρούσε ολόκληρη η ίδια. Έτσι, προέκυψε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις στην ιστορία των Halloween parties της.

Τι γιορτάζουμε το Halloween - Τα έθιμα της «νύχτας του τρόμου»

Η προετοιμασία της απαιτούσε περίπου πέντε με έξι ώρες την ημέρα της εκδήλωσης, ενώ η κατασκευή της στολής είχε χρειαστεί αρκετά μεγαλύτερη δουλειά. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως παραδέχτηκε, ήταν το βάρος της, καθώς έπρεπε να τη μεταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Το γλυκό αφιέρωμα στον Τομ Κάουλιτς

Πίσω από την ανατριχιαστική εικόνα υπήρχε και μια τρυφερή προσωπική λεπτομέρεια. Η Χάιντι Κλουμ φρόντισε να ενσωματώσει στη στολή τις βέρες της, αλλά και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Τομ Κάουλιτς.

Ο μουσικός δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλευρό της, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις και η περιοδεία του τον κράτησαν μακριά από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η σύζυγός του βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να τον συμπεριλάβει στη φετινή της εμφάνιση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

«Ένα μικρό κομμάτι του Τομ είναι μαζί μου», είπε χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στην πιο ανατριχιαστική μεταμφίεση υπήρχε χώρος για μια ρομαντική αφιέρωση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
HALLOWEEN
 |
XΑΙΝΤΙ ΚΛΟΥΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτεινή Πετρογιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Πάολα
Celebrities & Gossip Νεα
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Φανταστική χρονιά φέτος στο GNTM»
Ζήνα Κουτσελίνη
Celebrities & Gossip Νεα
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Bob Dimitrov
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο
Ρούλα Σταματοπούλου: Η βραδιά που κατέληξε στα επείγοντα
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Σταματοπούλου: Η βραδιά που κατέληξε στα επείγοντα
Άννα Βίσση - Ηλίας Ψινάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Η μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη σε Νίκο Καρβέλα και η επική ατάκα
Μαρίνα Σάττι: Είναι Ζευγάρι Με Τον Rack;
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top