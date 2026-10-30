Σε νέα σχέση φέρεται να είναι η Μαρίνα Σάττι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην εκπομπή «το Πρω1νό» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η Μαρίνα Σάττι/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης

Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερη γνωστή με τα τραγούδια «Μάντισσα», «ZARI», με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2024, και το «LALALALA», φέρεται να έχει δεσμό με τον 26χρονο Rack (Ηρακλής Μαρνέζος), ο οποίος είναι γιος του ράπερ Λεκτικού Επεξεργαστή (Ανδρέα Μαρνέζου), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2011.

Ο Rack ο οποίος έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στα ελληνικά charts και το Spotify με εκατομμύρια streams και απανωτά hits (όπως τα «Tatouage», «Selfmade», «NASA»), ενώ είναι και ο ιδρυτής του επιτυχημένου fashion brand και μουσικού label «Barcode Crew» (BCC), σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster (Φίλιππου Ιωάννου) στο YouTube, είχε πει πως θεωρεί ότι η πιο σέξι Ελληνίδα είναι η Μαρίνα Σάττι.

O ράπερ Rack, φωτογραφία από NDP

Στην ίδια συνέντευξη χωρίς να αναφέρει το όνομα της τραγουδίστριας είπε πως στην «κλίμακα ερωτευμένου» πριν από ένα μήνα ήταν 12(σ.σ: η κλίμακα φτάνει ως το 10) και τώρα είναι 7.

Ο λόγος είναι πως θέλει να έχει ισορροπία στη ζωή του. Είπε επίσης πως προτιμάει την αιώνια σχέση από την ελευθερία.

