Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;

O Rack είχε πει πως θεωρεί τη Σάττι την πιο σέξι Ελληνίδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 11:08 Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος
30.10.26 , 11:06 Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
30.10.26 , 11:01 Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
30.10.26 , 10:53 Μαζί για το Παιδί: «Παιδί & Τέχνη» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη
30.10.26 , 10:50 Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
30.10.26 , 10:47 Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα
30.10.26 , 10:13 Σαρδηνία: Εστιατόρια απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι
30.10.26 , 10:10 Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!
30.10.26 , 10:10 «Ο πατέρας μου είχε τη διοίκηση» - Η απολογία του γιου του «Mr. Χωριάτικο»
30.10.26 , 10:05 «To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ
30.10.26 , 09:56 Στέλιος Μάινας: «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την εύκολη επιτυχία ως αποτυχία»
30.10.26 , 09:54 Απεργία 30/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Χωρίς τρένα και Προαστιακό
30.10.26 , 09:49 Ομόνοια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
30.10.26 , 09:43 Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές
30.10.26 , 09:34 Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
«Ο πατέρας μου είχε τη διοίκηση» - Η απολογία του γιου του «Mr. Χωριάτικο»
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε νέα σχέση φέρεται να είναι η Μαρίνα Σάττι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην εκπομπή «το Πρω1νό» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. 

Η Μαρίνα Σάττι φέρνει το POP TOUR στο YouTube

Η Μαρίνα Σάττι/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης

Η Μαρίνα Σάττι/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης

Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερη γνωστή με τα τραγούδια «Μάντισσα», «ZARI», με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2024, και το «LALALALA», φέρεται να έχει δεσμό με τον 26χρονο Rack (Ηρακλής Μαρνέζος), ο οποίος είναι γιος του ράπερ Λεκτικού Επεξεργαστή (Ανδρέα Μαρνέζου), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2011.

Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;

Ο Rack ο οποίος έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στα ελληνικά charts και το Spotify με εκατομμύρια streams και απανωτά hits (όπως τα «Tatouage», «Selfmade», «NASA»), ενώ είναι και ο ιδρυτής του επιτυχημένου fashion brand και μουσικού label «Barcode Crew» (BCC), σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster (Φίλιππου Ιωάννου) στο YouTube, είχε πει πως θεωρεί ότι η πιο σέξι Ελληνίδα είναι η Μαρίνα Σάττι. 

O ράπερ Rack, φωτογραφία από NDP

O ράπερ Rack, φωτογραφία από NDP

Στην ίδια συνέντευξη χωρίς να αναφέρει το όνομα της τραγουδίστριας είπε πως στην «κλίμακα ερωτευμένου» πριν από ένα μήνα ήταν 12(σ.σ: η κλίμακα φτάνει ως το 10) και τώρα είναι 7. 

Ο λόγος είναι πως θέλει να έχει ισορροπία στη ζωή του. Είπε επίσης πως προτιμάει την αιώνια σχέση από την ελευθερία. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
 |
RACK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαγεωργίου: Με floral glamour σύνολο σε event - Μαζί της η αδελφή της
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
Στέλιος Μάινας
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Μάινας: «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την εύκολη επιτυχία ως αποτυχία»
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Θα κυκλοφορήσω νέο τραγούδι του Ν. Καρβέλα»
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
Πάτρικ Στιούαρτ
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών
Παναγιώτης Κουτσουμπής - Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με την κορούλα του, Ξένια
Πρόδρομος Τοσουνίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόδρομος Τοσουνίδης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top