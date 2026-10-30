Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, καθώς φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου στην προσπάθειά τους να κλέψουν χάλκινες σωληνώσεις από το κτίριο της οδού Λυσικράτους. Φωτογραφίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, καταγράφουν τις κινήσεις των τριών ανδρών και την αποχώρησή τους από το κτίριο με τον χαλκό τοποθετημένο σε καρότσι.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα 34 ημερών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, και οι τρεις έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους διερευνώνται οι πράξεις που συνδέονται με τη δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Πλάκα: Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με την κλοπή του χαλκού

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.

Οι δράστες που ξήλωσαν τους χαλκοσωλήνες και προκάλεσαν την φονική έκρηξη στην Πλάκα

Στα καρέ από κάμερες ασφαλείας φέρονται να καταγράφονται οι τρεις άνδρες περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα να βγαίνουν από το κτίριο της οδού Λυσικράτους, έχοντας προηγουμένως αποσπάσει χάλκινο σωλήνα.

Σε επόμενο στιγμιότυπο, οι ίδιοι εμφανίζονται να έχουν τοποθετήσει τον σωλήνα σε ένα καρότσι και να απομακρύνονται από το σημείο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, η απόπειρα αφαίρεσης της χάλκινης σωλήνωσης είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακολούθησε διαρροή, με το αέριο να διοχετεύεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πλάκα: Πώς προκλήθηκε η διαρροή που οδήγησε στην τραγωδία

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΔΑΕΕ, οι τρεις άνδρες βρέθηκαν στο κτίριο περίπου πεντέμισι ώρες πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, δύο από αυτούς φέρονται να εισήλθαν στο κτίριο και να κατευθύνθηκαν στο ισόγειο, όπου βρίσκεται το κλιμακοστάσιο και το ρολόι της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Βαν με μαθητές πέρασε μπροστά από το κτίριο δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη

Εκεί επιχείρησαν να αποσπάσουν τις χάλκινες σωληνώσεις. Κατά την προσπάθειά τους προκάλεσαν θραύση σε σωλήνα παροχής φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαρροή.

Το συγκεκριμένο κλιμακοστάσιο ήταν κλειστός χώρος, χωρίς παράθυρα και επαρκή αερισμό. Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στο εσωτερικό του και, λόγω των ιδιοτήτων του, κινήθηκε προς τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Η μεγαλύτερη συσσώρευση φέρεται να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι περίπου πεντέμισι ώρες που μεσολάβησαν από την πρόκληση της ζημιάς έως την έκρηξη ήταν αρκετές για να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα αερίου στους χώρους της πολυκατοικίας.

Ως πιθανό σενάριο για την πυροδότηση εξετάζεται το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη κάτοικος του δεύτερου ορόφου να σηκώθηκε το πρωί και να άναψε κάποιον διακόπτη. Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη.

Πλάκα: Η ανάλυση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καθοριστικό ρόλο στην τεκμηρίωση της υπόθεσης έπαιξε η επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Το τμήμα της σωλήνωσης που εντοπίστηκε σπασμένο εστάλη στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η τεχνική ανάλυση έδειξε ότι η θραύση αποδίδεται σε μηχανική καταπόνηση και συγκεκριμένα σε εφελκυσμό. Το εύρημα υποδεικνύει ότι ο σωλήνας τραβήχτηκε με δύναμη, στοιχείο που συνδέεται με την προσπάθεια απόσπασής του.

Συνελήφθησαν οι τρεις που ξήλωσαν του χαλκοσωλήνες στην πολυκατοικία στην Πλάκα

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της έκρηξης.

Οι επιστημονικές εξετάσεις συνδυάστηκαν με την ανασύσταση του χώρου, την αξιολόγηση των πειστηρίων και την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού.

Πλάκα: Η έρευνα 34 ημερών και η άρση του απορρήτου

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από 34 ημέρες εντατικών ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ εργάστηκαν καθημερινά για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της έκρηξης.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν:

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Στοιχεία που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Πειστήρια που συλλέχθηκαν από το σημείο της έκρηξης.

Η ανασύσταση του χώρου και η αντιπαραβολή των ευρημάτων.

Οι επιστημονικές εξετάσεις από πραγματογνώμονες και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών ανδρών και στις συλλήψεις τους.

Πλάκα: Το σχολικό βαν με τους 12 μαθητές που γλίτωσε για δευτερόλεπτα

Μία ακόμη συγκλονιστική λεπτομέρεια της υπόθεσης αφορά ένα σχολικό βαν που πέρασε μπροστά από το κτίριο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Στο όχημα επέβαιναν 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου. Σε βίντεο - ντοκουμέντο φαίνεται το βαν να περνά από το σημείο και να απομακρύνεται λίγο πριν το κτίριο τιναχθεί στον αέρα.

Τα θραύσματα της έκρηξης φαίνεται να χτυπούν το όχημα, το οποίο είχε ήδη προλάβει να απομακρυνθεί από το σημείο της καταστροφής.

Από τη φονική έκρηξη έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και δύο ζευγάρια τουριστών που φιλοξενούνταν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Οι τρεις συλληφθέντες καλούνται πλέον να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης να συνεχίζεται.