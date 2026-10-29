Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ!», έγραψε η τραγουδίστρια

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Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε δημόσια στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του με ανάρτηση στα social media.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες από κοινές στιγμές και προσωπική αφιέρωση: «Χρόνια πολλά αγάπη μου!».
  • Οι στίχοι της αφιέρωσης προέρχονται από το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου».
  • Η γνωριμία τους έγινε το καλοκαίρι του 2021 στην Πάρο μέσω του Λάκη Λαζόπουλου.
  • Η σχέση τους έγινε δημόσια γνωστή το φθινόπωρο του 2021 με πολλές κοινές εμφανίσεις έκτοτε.

Η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε δημόσια στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του, με μια ανάρτηση στα social media την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από κοινές στιγμές τους και συνόδευσε τη δημοσίευση με μια προσωπική αφιέρωση στον σύντροφό της που λατρεύει!

Το μήνυμα που ανάρτησε ήταν το εξής: «Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ! Χρόνια πολλά αγάπη μου!». Οι στίχοι προέρχονται από το τραγούδι της Στην Αυλή του Παραδείσου, το οποίο επέλεξε για να συνοδεύσει τις ευχές της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Οι αναρτήσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν στις δημόσιες αναφορές του ζευγαριού, που κατά καιρούς έχει εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του. Στο υλικό που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνονται εικόνες από κοινές τους στιγμές, ενώ η ίδια η αφιέρωση είχε σαφώς προσωπικό χαρακτήρα.

Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Πότε και πού γνωρίστηκαν Βανδή και Μπισμπίκης

Η γνωριμία της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2021 στην Πάρο. Οι δυο τους φαίνεται ότι γνωρίστηκαν μέσω του κοινού τους φίλου, Λάκη Λαζόπουλου.

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Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ιδιαίτερη χημεία ανάμεσά τους, χωρίς όμως να γίνουν αμέσως ζευγάρι. Προηγήθηκε ένα διάστημα κατά το οποίο γνωρίστηκαν καλύτερα μέσα από τη φιλία τους, πριν η σχέση τους πάρει τη μορφή που αργότερα έγινε γνωστή και δημόσια.

Το φθινόπωρο του 2021 άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι κοινές εμφανίσεις τους. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η σχέση τους είχε πλέον γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.

Η σχέση του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή «μετράει» πλέον μια πενταετία

Η σχέση του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή «μετράει» πλέον μια πενταετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δημόσια εικόνα της σχέσης τους

Από τότε που η σχέση τους έγινε γνωστή, η Δέσποινα κι ο Βασίλη έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα μέσα από κοινές εμφανίσεις, ταξίδια και δημόσιες στιγμές που καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό.

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Η νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη δημόσια πλευρά της σχέσης τους, με αφορμή μια προσωπική στιγμή, τα γενέθλια του ηθοποιού. Όπως είναι ξεκάθαρο, η Δέσποινα Βανδή με αυτή την ανοιχτή ερωτική αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη, θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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