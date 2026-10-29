Η Δήμητρα Ματσούκα επανήλθε δημόσια στο θέμα της έντονης προβολής της προσωπικής της ζωής και της πίεσης που, όπως περιέγραψε, έχει δεχτεί από τηλεοπτικές εκπομπές και τα ΜΜΕ συνολικά.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Studio στις 3 του ΣΚΑΪ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, σχεδόν 11 μήνες μετά την καταδίκη της για υπόθεση που αφορούσε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Το δικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη στις 2 Δεκεμβρίου 2025 και της είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά τη σύλληψή της το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 στη Βουλιαγμένη, στη διάρκεια ελέγχου.

Με αφορμή τη στάση των ΜΜΕ απέναντί της, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε ανοιχτά για την κριτική που δέχεται, αλλά και για τη σχέση της με τη δημόσια έκθεση. Όπως είπε: «Παίρνω αγάπη απ’ τον κόσμο, και οι κριτικές σχεδόν πάντα είναι καλές. Ένιωσα την ανάγκη να με υπερασπιστούν σε κάτι… παραβατικά που κάνω. Τα εμπορικά ΜΜΕ θα πάρουν κάτι και θα το μεγαλώσουν όσο μπορούν για να γίνει θέμα. Δεν μου είναι ευχάριστο όταν το μαθαίνω, δεν επιδιώκω να το μάθω».

Η ίδια περιέγραψε ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της τηλεοπτικής προσοχής χωρίς να το επιδιώκει, επιλέγοντας πλέον να κρατά απόσταση από αυτή τη διαδικασία. «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από το κομμάτι των εκπομπών αλλά εντάξει… Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι ξεχνιούνται όλα. Εδώ ξεχνιούνται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό καλό και το κοινό κακό».

Δήμητρα Ματσούκα για τα ΜΜΕ και τη Ζωή Λάσκαρη

Στην ίδια τηλεοπτική συζήτηση, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη Ζωή Λάσκαρη, θυμίζοντας μια δημόσια θετική κριτική που είχε δεχτεί από εκείνη. Όπως είπε: «Κάποια στιγμή η Ζωή Λάσκαρη ένιωσε την ανάγκη να μου κάνει μια δημόσια θετική κριτική. Είναι γνωστό πόσο γενναιόδωρη ήταν με τους νεότερους ηθοποιούς. Ανήκα κι εγώ σε αυτή τη γενιά. Όταν το είχα δει είχε συγκινηθεί πολύ. Μπορεί να ένιωθε ότι έπρεπε να με υπερασπιστεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γενικά από τον κόσμο δέχομαι πολύ καλές κριτικές. Είμαστε όλοι θύματα μιας συγκεκριμένης στάσης που έχουν όλα τα Μέσα, τουλάχιστον αυτά τα πιο εμπορικά, Δεν μου είναι ευχάριστο να μαθαίνω άσχημα πράγματα. Δεν επιδιώκω να το μάθω».

Η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο απαντούσε παλαιότερα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όταν δεν ήθελε να ανοίξει μια συζήτηση για ζητήματα της προσωπικής της ζωής. Όπως παραδέχτηκε: «Έτσι είναι γιατί πάντα λες πω πω τώρα αυτό… Αλλά να μου όλα ξεχνιούνται σε αυτή τη ζωή τη μάταιη. Είναι αλήθεια ότι στη συνέντευξη επινοώ απαντήσεις. Επίσης αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι και πολύ. Αλήθεια είναι και αυτό αλλά και για πράγματα τα οποία θυμάμαι, συχνά στο παρελθόν τουλάχιστον, γιατί τώρα είναι λίγο πολύ και γνωστά αυτά που κάνω, πού είμαι, πού βρίσκομαι όπως και η προσωπική μου ζωή, έλεγα ότι δεν θυμόμουν».

Η υπόθεση στη Βουλιαγμένη, το αλκοτέστ και η καταδίκη

Η δικαστική της περιπέτεια συνδέεται με το περιστατικό της 19ης Νοεμβρίου 2025 στη Βουλιαγμένη, όταν συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η ηθοποιός κινούνταν με 97 χλμ./ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 50 χλμ./ώρα.

Κατά τον ίδιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία της είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Υποβλήθηκε επίσης σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να καταγράφει 0,38 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, πάνω από το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ.

Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψή της και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της. Στη συνέχεια, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη στις 2 Δεκεμβρίου 2025 και της επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή.

Τι είχε πει για το αλκοτέστ και την αφαίρεση διπλώματος

Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή της, στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η Δήμητρα Ματσούκα είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «μάθημα», ενώ είχε μιλήσει και για τις πρακτικές συνέπειες της αφαίρεσης του διπλώματος και των πινακίδων. «Δεν ήταν ευχάριστο και εγώ υπεύθυνη είμαι μέχρι ενός σημείου. Γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Μια σειρά πραγμάτων», δήλωσε.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης και την επιστροφή της στην οδήγηση είχε πει: «Το πάθημα έγινε μάθημα. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, περιγράφοντας πώς αντιλαμβάνεται τη συντροφική σχέση. «Το μυστικό είναι να μην αισθάνεσαι ότι είναι τίποτα δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει».