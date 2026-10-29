Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή

Σχεδιασμένο από λευκό χαρτί και με επίκεντρο έναν ολοκαίνουργιο, τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, το CBR500R FOUR μεταφέρει την αυθεντική εμπειρία οδήγησης μιας sport μοτοσυκλέτας σε μια νέα γενιά αναβατών.

Το CBR500R FOUR είναι μια ολοκαίνουργια, προσιτή sport μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς αναβατών. Εντάσσεται στην γκάμα της Honda με έναν νέο, τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ο οποίος διαθέτει σύστημα εισαγωγής αέρα καθέτου ροής (downdraft) με Ram-Air, καθώς και το σύστημα Honda E-Clutch στον βασικό εξοπλισμό, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση με τη θρυλική ποιότητα κατασκευής και την τεχνογνωσία της Honda.





Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου διαμαντιού συνδυάζεται με ανεστραμμένο πιρούνι (USD) KYB 41 mm, αλουμινένιο ψαλίδι και πίσω ανάρτηση Pro-Link. Το φρενάρισμα αναλαμβάνουν ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες Nissin δύο εμβόλων, που συνεργάζονται με δίσκους διαμέτρου 296 mm και δικάναλο ABS.

Οι δύο προβολείς LED δίνουν δυναμικό χαρακτήρα στην επιθετική σχεδίαση του εμπρός μέρους, ενώ το αεροδυναμικό φέρινγκ, με έμφαση στη συγκέντρωση των μαζών προς τα εμπρός, καταλήγει σε μια έντονα ανασηκωμένη ουρά, ενισχύοντας τη σπορ εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Τρία προκαθορισμένα προγράμματα οδήγησης (Riding Modes) διαχειρίζονται την απόδοση και τον χαρακτήρα του κινητήρα, ενώ δύο επιπλέον εξατομικευμένα προγράμματα USER επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει την ισχύ του κινητήρα (Engine Power), το φρένο κινητήρα (Engine Brake) και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT 5 ιντσών και ενός φωτιζόμενου διακόπτη τεσσάρων κατευθύνσεων στο τιμόνι. Μια θύρα USB-C, τοποθετημένη στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, εξασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτισης smartphone.

Το CBR500R FOUR θα διατίθεται επίσης σε έκδοση ισχύος 35 kW (47,6 hp), κατάλληλη για κατόχους διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α2.









