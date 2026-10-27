FIAT 600 Hybrid Icon: Ετοιμοπαράδοτο με 24.490 ευρώ

Χάρη σε νέες προωθητικές ενέργειες που εξασφαλίζουν όφελος έως €1.630, το FIAT 600 Hybrid Icon αποκτά ακόμα πιο δελεαστική τιμή. Πλέον ξεκινάει από τις €24.490 χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση για την επιλογή χρώματος και με 8ετή εργοστασιακή εγγύηση και είναι διαθέσιμο στο δίκτυο της Italian Motion

Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα στο πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Icon. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 17”, αυτόματο κλιματισμό, εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, εσωτερικό φωτισμό LED και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Διαθέτει ακόμα ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα infotainment Uconnect με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB-Α και C στην κεντρική κονσόλα, θύρα USB-C πίσω, αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας φώτων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και cruise control.

Το προηγμένο υβριδικό σύστημα του μοντέλου αποτελείται από τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt με 100 HP, έναν ηλεκτροκινητήρα 29 HP (21 kW) που είναι τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μια μπαταρία 48V.H μέγιστη συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 110 HP, ενώ το ιταλικό B-SUV μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου στο αστικό περιβάλλον. Οι εκπομπές CO2 είναι 109 g/km κάτι που σημαίνει μηδενικά ετήσια τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη κίνηση στον Πράσινο Δακτύλιο.