Σκέψου να μπαίνεις σε ένα τηλεοπτικό πλατό με στόχο να πουλήσεις... οδοντιατρικά εργαλεία κι έναν αποστειρωτή-κλίβανο της δεκαετίας του '60, εκπροσωπώντας έναν φίλο από τη Θεσσαλονίκη, ενώ εσύ ετοιμάζεις μουσείο με 2,5 εκατομμύρια τηλεκάρτες από 240 χώρες. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στο πλατό του Cash or Trash, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Λιλιόπουλο.

Cash or Trash: Ο Δημήτρης έφερε έναν... vintage οδοντιατρικό κλίβανο

Από τον στρατό… στο παγκόσμιο ρεκόρ τηλεκαρτών

Ο Δημήτρης, συλλέκτης με πάθος που ξεκίνησε το 1993 στον στρατό χάρη στη φιλοτελίστρια μητέρα του, αποκάλυψε πως η συλλογή του έχει φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα: «Αυτό το διάστημα ετοιμάζω έναν χώρο έκθεσης τηλεκαρτών, ένα προσωπικό μουσείο, DL Cards... έχω φτάσει σε ένα επίπεδο συλλέκτη που πλέον, αν μου δείξεις μια τηλεκάρτα, ακόμα και λευκή να είναι, και να έχει ακόμα και μια μουτζούρα επάνω, εμένα αυτό θα με εξιτάρει. Θα θέλω να την αποκτήσω».

Cash or Trash: Ο Δημήτρης με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Ο «τρομακτικός» κλίβανος και η άρνηση των αγοραστών

Όταν όμως ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί το κυρίως πιάτο -ένας βαρύς, μεταλλικός γερμανικός κλίβανος της Aesculap και μια σειρά από παλιό οδοντιατρικά εργαλεία που ανήκαν στον οδοντίατρο Γεώργιο Βουλκόπουλο (απόφοιτο του ΑΠΘ και... βολεϊμπολίστα στον Ηρακλή)- τα συναισθήματα διχάστηκαν.

Ο ειδικός εκτιμητής Θάνος Λούδος, έδωσε αρχική εκτίμηση στα 320 ευρώ, τη στιγμή που ο πωλητής ζητούσε από 700 ευρώ, βασιζόμενος σε τιμές εξωτερικού.

Cash or Trash: Ο Δημήτρης στο δωμάτιο των αγοραστών

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, τα πράγματα πήραν κωμική τροπή. Οι αντιδράσεις ήταν απολαυστικές. Ο Άλεξ Σταυρίδης αποχώρησε πριν καν ξεκινήσει η δημοπρασία, τόνισε: «Με ανατριχιάζουν... δεν είναι από τα αντικείμενα που με ενδιαφέρουν»

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη κράτησε τις αποστάσεις της: «Αυτά πολλές φορές χρησιμοποιούντο παλιά σε καμπάνιες. Δείχνανε αυτά τα εργαλεία και λέγανε: "Βουρτσίζετε τα δόντια σας για να μην καταλήξετε εκεί πέρα"».

Παρά τις προσπάθειες κάποιων να αγοράσουν μόνο τον μίνι κλίβανο για... ασυνήθιστα δώρα, η συμφωνία δεν έκλεισε. Εξάλλου, ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τελικά το αντικείμενο μόλις στα 350 ευρώ, ποσό πολύ χαμηλό για τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη.

Την επόμενη φορά ο Δημήτρης θα πάει στο Cash or Trash με τις συλλεκτικές τηλεκάρτες του!

Ο Δημήτρης αποχώρησε χαμογελαστός, δίνοντας όμως μια υπόσχεση για την επόμενη φορά: «Την επόμενη φορά σκοπεύω να έρθω με τηλεκάρτες!».

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