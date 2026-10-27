GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!

Για ποιον θα ολοκληρωθεί απόψε η πορεία του στο GNTM 7;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα συμμετείχαν σε φωτογράφιση εμπνευσμένη από το "Fight Club", με έντονα συναισθηματικά στοιχεία.
  • Ο Ακύλλας Μουρίκης κέρδισε την καλύτερη λήψη και έπαθλο 1.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας ασυλία για την επόμενη δοκιμασία.
  • Η νέα φωτογράφιση είναι εμπνευσμένη από τη σειρά "Desperate Housewives", συνδυάζοντας 80's στυλ με καθημερινές δουλειές.
  • Οι διαγωνιζόμενοι προετοιμάζονται για το πλατό αποχώρησης με μια ιδιαίτερη πασαρέλα, ενώ η κριτική επιτροπή αξιολογεί τις προσπάθειές τους.
  • Ο νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο FIAT 600, συμβόλαιο με το City Models και υποτροφία σπουδών.

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 (Δευτέρα 26/10) τα μοντέλα έλαβαν μέρος σε μια συναισθηματικά φορτισμένη φωτογράφιση, εμπνευσμένη από το “Fight Club”, κατά την οποία κλήθηκαν να αναμετρηθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό και να παλέψουν με τις πληγές, τα καταπιεσμένα συναισθήματα, αλλά και τις ανασφάλειές τους. Η ένταση της δοκιμασίας αποδείχθηκε εξαντλητική για κάποιους, που κατέρρευσαν έχοντας δώσει τα πάντα μέσα στο ring.

GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;

GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!

Ο Γιάννης Μαυροδόντης στέρησε από τον Χρήστο Κουτούλα την καθοδήγηση την ώρα της φωτογράφησης, ωστόσο ο Γιώργος Πολιώνης και η Παναγιώτα Μπουγέλη ήταν, τελικά, εκείνοι που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με την τελευταία να αποχωρεί από το GNTM 7 σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Ο Ακύλλας Μουρίκης κατάφερε να εξασφαλίσει την καλύτερη λήψη, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μια νέα δοκιμασία περιμένει τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7. Η έμπνευση για το concept αυτή τη φορά αντλείται από την τηλεόραση και συγκεκριμένα από την εμβληματική σειρά «Desperate Housewives»!

GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!

Τα μοντέλα καλούνται να συνδυάσουν τον μαξιμαλισμό και την υπερβολή των 80’s με καθημερινές δουλειές του σπιτιού, σε ένα σκηνικό που θυμίζει sitcoms της δεκαετίας του ’80, σαν να βρίσκονται μέσα σε μια τηλεοπτική οθόνη. Το dramatic posing αποδεικνύεται πιο δύσκολο για ορισμένους, ενώ σε άλλους βγαίνει φυσικά. Το σίγουρο είναι ότι όλοι αφήνονται στον φακό και στην έμπειρη ματιά του φωτογράφου Γιώργου Καλφαμανώλη.

GNTM 7: Ακύλλας ή Γιάννης πήρε την καλύτερη φωτογραφία και τα 1.000 ευρώ;

GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!

Η νίκη του Ακύλλα στην προηγούμενη φωτογράφιση συνοδεύεται από πολλά και σημαντικά προνόμια, τα οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο. Οι αποφάσεις του, όμως, δεν θα αφήσουν όλους τους συμπαίκτες του ικανοποιημένους. Ποιοι θα δυσαρεστηθούν με το μειονέκτημα που θα τους δώσει; Θα εξελιχθούν, τελικά, τα πράγματα όπως ακριβώς τα έχει σχεδιάσει;

Στο σπίτι του GNTM 7, ο Μάνος Τζαμπαζάκης επιλέγει να κοιμηθεί σε μια αιώρα στο σαλόνι αντί για το δωμάτιό του. Τα μοντέλα κάνουν τις προβλέψεις τους για το πλατό αποχώρησης που ακολουθεί, ενώ η διατροφολόγος Κλειώ Χούπη τους δίνει χρήσιμες συμβουλές για έξυπνα διατροφικά swaps*, που μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, η έρευνα για τα τρόφιμα που εξαφανίζονται από την κουζίνα συνεχίζεται.

Στο πλατό αποχώρησης, οι διαγωνιζόμενοι αιφνιδιάζουν την κριτική επιτροπή κάνοντας μια ιδιαίτερη πασαρέλα, επηρεασμένη από το concept της φωτογράφισης, που προηγήθηκε. Περπατούν κρατώντας τα props που χρησιμοποίησαν στο set και κάνουν… φασίνα ακόμα και στο πλατό!

GNTM 7: Κόντρα των κριτών για τη φωτογραφία του Χρύσανθου!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς αναλαμβάνουν για ακόμα μία φορά το δύσκολο έργο να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων και να επιλέξουν την καλύτερη και την πιο αδύναμη. Ένας διαγωνιζόμενος, ωστόσο, δυσκολεύεται να αποδεχθεί την κριτική που δέχεται και αντιδρά.

Ποιος κατάφερε να καθαρίσει πιο δραματικά από όλους και για ποιον ολοκληρώνεται απόψε η πορεία του στο GNTM 7;

GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!

*Τα διατροφικά swaps είναι η πρακτική της αντικατάστασης ενός τροφίμου ή συστατικού με μια εναλλακτική επιλογή που μπορεί να είναι πιο υγιεινή ή πλουσιότερη σε θρεπτικά συστατικά, διατηρώντας παράλληλα τη γεύση και την απόλαυση του γεύματος.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

  •  50.000€ μετρητά
  •  Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
  •  Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
  •  Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

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GNTM TRAILER
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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GNTM 7
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