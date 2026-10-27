Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η επανέναρξη των ερευνητικών εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο GSI στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς εν αναμονή της NAVTEX για το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έφτασε το πρωί στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo.

Στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο

Την ίδια στιγμή, στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδίκασε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξ ονόματος της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ε.Ε., της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν.

ΓΓ ΟΗΕ: «Απαράδεκτες οι παραβιάσεις του διεθνούς δίκαιου»

Το τουρκολιβυκό καταδίκασε ουσιαστικά και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ που συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών.

Η δήλωση Γκουτέρες κατά του τουρκολοβυκού μνημονίου

«Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες… Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνεται σεβαστό ούτε αποδεκτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επικρατεί η ισχύς του δικαίου και όχι το δίκαιο της ισχύος» δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ερντογάν: Δε θέλουμε να σκοράρουμε γκολ εναντίον κανενός

Στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεραμύνθηκε του τουρκολιβυκού μνημονίου, ισχυριζόμενος προκλητικά ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους.

«Δεν μας ενδιαφέρει να σκοράρουμε γκολ εναντίον κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο» ισχυρίσθηκε και πρόσθεσε:

«Υπενθυμίζω ξανά πώς προσδοκούμε από αυτούς που θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ανατολική Μεσόγειο να σεβαστούν την κοινή μας με την Λιβύη βούληση.

Ν. Δένδιας: Ευγνωμοσύνη για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρές ώστε να αποτρέπουν τη δημιουργία τετελεσμένων και κάθε απόπειρα επιβολής εις βάρος της, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή την αυριανή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Θέλω αυτήν την ημέρα να εκφράσω την υπερηφάνεια μου και την ευγνωμοσύνη μου προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Χάρη σε αυτούς, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία έχει τη δυνατότητα αυτοβούλως να αποφασίζει για το μέλλον της Πατρίδας μας» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο μήνυμα του για την Εθνική Επέτειο.