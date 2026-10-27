Έφτασε στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo!

Θέμα λίγων ημερών η επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο GSI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo έφτασε στο Ηράκλειο για την επανέναρξη των ερευνητικών εργασιών του ηλεκτρικού καλωδίου GSI στην ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδίκασε το τουρκολιβυκό μνημόνιο στη Νέα Υόρκη, εκπροσωπώντας Ελλάδα, Κύπρο, Ε.Ε., Αίγυπτο, Η.Α.Ε. και Μπαχρέιν.
  • Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε απαράδεκτες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.
  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεραμύνθηκε του τουρκολιβυκού μνημονίου, ισχυριζόμενος ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις για την ασφάλεια της χώρας.

Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η επανέναρξη των ερευνητικών εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο GSI στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς εν αναμονή της NAVTEX για το έργο της διασύνδεσης   Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έφτασε το πρωί στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo.  

Στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο  

Στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο 

Την ίδια στιγμή, στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδίκασε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξ ονόματος της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ε.Ε., της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν.   

Τουρκολιβυκό: Κοινή δήλωση καταδίκης του από ΗΑΕ-Μπαχρέιν-Αίγυπτο-Κύπρο

ΓΓ ΟΗΕ: «Απαράδεκτες οι παραβιάσεις του διεθνούς δίκαιου» 

Το τουρκολιβυκό καταδίκασε ουσιαστικά και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ που συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών.   

Η δήλωση Γκουτέρες κατά του τουρκολοβυκού μνημονίου

Η δήλωση Γκουτέρες κατά του τουρκολοβυκού μνημονίου 

«Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες… Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνεται σεβαστό ούτε αποδεκτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επικρατεί η ισχύς του δικαίου και όχι το δίκαιο της ισχύος» δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.  

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη  

Ερντογάν: Δε θέλουμε να σκοράρουμε γκολ εναντίον κανενός

Στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεραμύνθηκε του τουρκολιβυκού μνημονίου, ισχυριζόμενος προκλητικά ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους.  

«Δεν μας ενδιαφέρει να σκοράρουμε γκολ εναντίον κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο» ισχυρίσθηκε και πρόσθεσε: 

«Υπενθυμίζω ξανά πώς προσδοκούμε από αυτούς που θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ανατολική Μεσόγειο να σεβαστούν την κοινή μας με την Λιβύη βούληση.    

Ν. Δένδιας: Ευγνωμοσύνη για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρές ώστε να αποτρέπουν τη δημιουργία τετελεσμένων και κάθε απόπειρα επιβολής εις βάρος της, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή την αυριανή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.   

Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας

«Θέλω αυτήν την ημέρα να εκφράσω την υπερηφάνεια μου και την ευγνωμοσύνη μου προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Χάρη σε αυτούς, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία έχει τη δυνατότητα αυτοβούλως να αποφασίζει για το μέλλον της Πατρίδας μας» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο μήνυμα του για την Εθνική Επέτειο.    

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