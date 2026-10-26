Μπεκίρης: Αποχωρεί από διευθυντής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή

Τι αναφέρει για  «στοχοποίηση» του και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη

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Πολιτικη
Μιχάλης Μπεκίρης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Μπεκίρης αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή μέχρι τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης του πτυχίου του.
  • Η απομάκρυνση ζητήθηκε από το ΠΑΣΟΚ λόγω ελλείψεων στο διορισμό του και αμφισβητήσεων για το πτυχίο του.
  • Ο Μπεκίρης υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης και ότι η απόφασή του είναι προσωπική και όχι αποδοχή κατηγοριών.
  • Δηλώνει ότι θα παραμείνει στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επερχόμενες εκλογές, ενώ θα διεκδικήσει τη δικαίωσή του στα δικαστήρια.

Αποχωρεί ο Μιχάλης Μπεκίρης από διευθυντής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή μέχρι τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης του πτυχίου του και του διορισμού του. 

Την απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή είχε ζητήσει μεταξύ άλλων  το ΠΑΣΟΚ, λόγω της καταγγελλόμενης έλλειψης ΦΕΚ διορισμού και των ερωτημάτων που είχαν τεθεί σχετικά με την κατοχή πτυχίου
 
Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανακοίνωσε ¨πάντως ότι αποχωρεί «προσωρινά» από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης, αφού ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα είναι αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης» και τονίζει ότι η απόφασή του είναι αποκλειστικά προσωπική.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όταν έχεις αφιερώσει χρόνια από τη ζωή σου σε μια κοινή προσπάθεια, η αποχώρηση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου. Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο.

Είναι λυπηρό ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας ταυτόχρονα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση.

Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».
 

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