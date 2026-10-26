Τζένη Θεωνά: Τα instastories από την πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη με την Πάολα

Η Τζένη Θεωνά παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη και της Πάολας στην Αθήνα, το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Δήμος Αναστασιάδης στην πρεμιέρα του/ NDP Νίκος Ζότος

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να το γλεντάει με την ψυχή της, χορεύοντας και διασκεδάζοντας με την παρέα της.

Τζένη Θεωνά στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη/ NDP Νίκος Ζότος

Για την έξοδό της επέλεξε ένα μαύρο μακρύ στράπλες φόρεμα με σκίσιμο, με άνοιγμα στο τελείωμα και ημιδιάφανο ύφασμα, το οποίο συνδύασε με ψηλές μαύρες μπότες, ασημένιο κόσμημα στον λαιμό και έντονα δαχτυλίδια.

Τζένη Θεωνά στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη/ NDP Νίκος Ζότος

Τζένη Θεωνά στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη/ NDP Νίκος Ζότος

Μάλιστα, σήμερα προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον σύζυγό της επί σκηνής να τραγουδάει. «Mήπως είσαι πλάσμα της φαντασίας μου; Δήμος Πάολα Τελεία και παύλα», έγραψε στη λεζάντα.

Στα instastories της έχει δημοσιεύσει αρκετά στιγμιότυπα από τη βραδιά και από τη μουσική συνύπαρξη Πάολας - Δήμου Αναστασιάδη επί σκηνής.

Η Τζένη Θεωνά στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη/ instagram

Η βραδινή έξοδος της Τζένης Θεωνά στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη, ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι τον στηρίζει σε κάθε του βήμα. Το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2014 έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 7χρονο Αρίωνα και τον μικρό Απόλλωνα που γεννήθηκε το 2025.

Μάλιστα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν οι βαπτίσεις και των δύο γιων τους.