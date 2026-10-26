Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 (Τρίτη 20/10) τα μοντέλα φόρεσαν vintage ρούχα και φωτογραφήθηκαν κρεμασμένα πάνω σε παλιά αυτοκίνητα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν την ομορφιά και την ελπίδα μέσα στην καταστροφή. Ο Jean Maro είχε το πλεονέκτημα να χωρίσει τους συμπαίκτες του σε ομάδες και να ορίσει τρεις αρχηγούς, επιλέγοντας τον ίδιο, τη Σταυρούλα Μαυρομάτη και την Καρολίνα Κλος. Την καλύτερη συνολική απόδοση στη δοκιμασία είχε η ομάδα της Σταυρούλας, ενώ την καλύτερη λήψη είχε για δεύτερη φορά ο Γιάννης Μαυροδόντης.

Η Ανθή Μανώλογλου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η νέα εβδομάδα ξεκινά δυναμικά για τα μοντέλα του GNTM 7, με μια ανατρεπτική δοκιμασία στον χώρο του επαγγελματικού wrestling, το ZMAK, του Πέτρου Πολυχρονίδη. Η είσοδός τους στον ιδιαίτερο αυτό χώρο τους αφήνει άφωνους, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς τους περιμένει.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί τους εξηγούν ότι δε θα παλέψουν ούτε με τους παλαιστές ούτε μεταξύ τους, αλλά… με τον ίδιο τους τον εαυτό! Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τις πληγές, τα καταπιεσμένα συναισθήματα, αλλά και τις ανασφάλειές τους, σε μια απαιτητική φωτογράφιση εμπνευσμένη από το «Fight Club», με σύμμαχό τους τον φωτογράφο Freddie F.

Πώς θα αξιοποιήσει ο Γιάννης τα πλεονεκτήματα που θα έχει στη διάθεσή του; Σε ποιον παίκτη θα στερήσει οποιαδήποτε καθοδήγηση και ποιοι θα καταρρεύσουν από την πίεση;

Στο σπίτι του GNTM 7, δύο μοντέλα αποφασίζουν να αλλάξουν δωμάτιο. Τι μεσολάβησε και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι συγκάτοικοι;

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τα μοντέλα, ανυπομονώντας να δουν τις φωτογραφίες τους.

Κάποιοι θα βρεθούν στην κορυφή, ενώ για άλλους η παραμονή τους στον διαγωνισμό θα είναι αβέβαιη.

Ένα μοντέλο θα κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, ενώ για ένα άλλο το όμορφο όνειρο του GNTM 7 θα τελειώσει απόψε.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

50.000€ μετρητά

Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

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