Η Ανθή για την αποχώρησή της από το GNTM - «Οι φιλίες με αποπροσανατόλισαν»

Όσα είπε το νεαρό μοντέλο στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή αποχώρησε από το GNTM, χωρίς να την ξαφνιάσει, καθώς γνώριζε ότι η απόδοσή της δεν ήταν καλή.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για την εμπειρία της στον διαγωνισμό και την πρώτη της επαφή με το μόντελινγκ.
  • Αναγνωρίζει ότι οι φιλίες στο σπίτι την αποπροσανατόλισαν και επηρέασαν την αφοσίωσή της στον διαγωνισμό.
  • Συνεχίζει τις σπουδές της στη Σχολή Νηπιαγωγών, αλλά δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τον χώρο της μόδας.
  • Το GNTM θεωρεί ότι ήταν απλώς το έναυσμα για την καριέρα της.

Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βγήκε σε ζωντανή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη η Ανθή, η οποία αποχώρησε από το χθεσινό επεισόδιο του GNTM. Το νεαρό μοντέλο μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της, την εμπειρία της στον διαγωνισμό ομορφιάς, αλλά και τα επόμενα βήματά της.

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Όπως εξήγησε η ίδια, η αποχώρησή της δεν την ξάφνιασε, καθώς γνώριζε πως η απόδοσή της στη δοκιμασία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή:

«Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα γιατί δεν τα είχα πάει καλά και το είχα αποδεχτεί ήδη. Οπότε δεν είναι ότι μου ήρθε σαν σοκ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για το σημείο που έφτασα. Το GNTM ήταν η πρώτη μου επαφή με το μόντελινγκ, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

GNTM Ανθή: «Το περίμενα, δεν μου ήρθε σαν σοκ»

GNTM Ανθή: «Το περίμενα, δεν μου ήρθε σαν σοκ»

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τι εννοούσε όταν ανέφερε πως οι προσωπικές σχέσεις μέσα στο σπίτι λειτούργησαν εις βάρος της, παραδεχόμενη ότι έχασε προς στιγμήν την αφοσίωσή της στον διαγωνισμό:

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«Ίσως ξέχασα στην πορεία ότι παραμένει ένας διαγωνισμός. Είναι καλό να έχει κανείς φιλίες, ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κλίμα. Αλλά όταν σε αποπροσανατολίζει, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Και φάνηκε, νομίζω, μετά».

Τέλος, η Ανθή αποκάλυψε πως συνεχίζει τις σπουδές της στη Σχολή Νηπιαγωγών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τον χώρο της μόδας, καθώς για εκείνη το ριάλιτι ήταν μόνο η αφορμή:

«Το GNTM ήταν απλώς το έναυσμα για την αρχή», κατέληξε χαμογελαστή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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