Γεμάτο ανατροπές, χιούμορ αλλά και αμήχανες στιγμές αναμένεται το αποψινό επεισόδιο του First Dates. Μια μικρή γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μέσα από ένα αποκαλυπτικό sneak preview.

Ανάμεσα στους αποψινούς πρωταγωνιστές ξεχωρίζει η Ισαβέλλα, η οποία αποκάλυψε πως έχει κάνει τατουάζ τον άνδρα που τη στιγμάτισε στη ζωή της. Η ίδια πάντως δεν έλειψε να δοκιμάσει από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του συνοδού της, ρωτώντας τον ευθέως:«Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα πληρώσεις; Να ξέρω τι θα παραγγείλω!». Όταν εκείνος της απάντησε αμέσως ότι θα αναλάβει τον λογαριασμό, η Ισαβέλλα σχολίασε με χαμόγελο στις κάμερες: «Τον τρόλαρα!».

First Dates: Η Ισαβέλλα έκανε τατουάζ τον άνδρα που τη «στιγμάτισε»

Σε ένα άλλο τραπέζι, ένας από τους daters παραδέχεται πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, μετρά ήδη αρκετές σχέσεις στο ενεργητικό του. Ωστόσο, το έργο του να εντυπωσιάσει την κοπέλα που κάθισε απέναντί του μόνο εύκολο δεν θα είναι. Η παρτενέρ του φαίνεται πως μπήκε στο εστιατόριο με αυστηρά κριτήρια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τους άντρες τους βρίσκω άμυαλους. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα!».

Ξεχωριστή παρουσία έχει και ο Σίμος, ο οποίος κατέφθασε στο ραντεβού κρατώντας μπλε τριαντάφυλλα. Ο ίδιος εξομολογήθηκε την πιο ρομαντική του χειρονομία μέχρι σήμερα: «Το πιο ρομαντικό πράγμα που έχω κάνει για μια κοπέλα πιστεύω ότι είναι που της πήρα ένα σετάκι, μια σοκολάτα και λουλούδια».

First Dates: Ο Σίμος «έπεσε» στην παγίδα με την ηλικία!

Τα πράγματα όμως περιπλέχτηκαν όταν προσπάθησε να μαντέψει την ηλικία της συνοδού του, προκαλώντας την αντίδρασή της. «Φαίνομαι 23; Αυτό θα μπορούσε να είναι και προσβολή», του είπε εκείνη. Η κουβέντα πάντως προχώρησε γρήγορα σε πιο σοβαρά μονοπάτια, με τον Σίμο να της αποκαλύπτει μια συνήθεια του τόπου του: «Εμείς παντρευόμαστε από πολύ μικρές ηλικίες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»