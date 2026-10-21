Λίγο πριν τις 11:00 άρχισαν να καταφτάνουν στα Προπύλαια οι πρώτοι μαθητές και φοιτητές για το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει για σήμερα οι εκπαιδευτικοί.

Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Αυτή την ώρα είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από τα Προπύλαια, αλλά και από την πλατεία Συντάγματος και τη Βουλή. Από τις 10:00 το πρωί είναι κλειστός και ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο». Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 12 προσαγωγές κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εκτιμάται ότι στα Προπύλαια βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, βελτιωμένες κτιριακές υποδομές, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Το κέντρο της Αθήνας έκλεισε λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

«Ο κόσμος είναι δικός μας», «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε» είναι μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονται στα πλακάτ που κρατούν οι μαθητές και οι φοιτητές.

«Ο κόσμος είναι δικός μας», γράφει το πλακάτ που κρατάνε μαθητές

Αρκετοί από αυτούς κρατούν κόκκινα και λευκά μπαλόνια, ενώ φωνάζουν συνθήματα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Ανάμεσα στα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών είναι καλύτερες σχολικές υποδομές και λήψη ουσιαστικών μέτρων κατά της ακρίβειας

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποίησεις στη χώρα μας με τις αντίστοιχες σε Γαλλία, Ισπανία, Αλβανία και Βέλγιο

Ζητούν την λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής ζωής

Υπό τον φόβο επεισοδίων, αρκετά είναι τα καταστήματα που κλείνουν ή τοποθετούν προθήκες στο εξωτερικό, κυρίως στην οδό Βουκουρεστίου, ώστε να μην υποστούν ζημιές.