Βούρκωσε η Ανθή Βούλγαρη: «Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου»

Η αναφορά στον μικρό Μάριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Φακίνος ερμήνευσε νέο τραγούδι στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», συγκινώντας την Ανθή Βούλγαρη.
  • Η Βούλγαρη συνδέθηκε συναισθηματικά με τους στίχους, σκεπτόμενη τον γιο της, Μάριο.
  • Ο Φακίνος έγινε γνωστός από τη συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλου στο ντουέτο «Με Γεια Σου».
  • Υπογράφει τη μουσική στο επιτυχημένο τραγούδι «Λογαριασμός» και σχεδιάζει σόλο εμφανίσεις.
  • Η Ανθή Βούλγαρη τον προέτρεψε να ξεκινήσει ζωντανές εμφανίσεις, κάτι που είναι στα σχέδιά του.

Ο Γιάννης Φακίνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου ερμήνευσε ένα νέο του τραγούδι. Η ερμηνεία του συγκίνησε βαθύτατα την Ανθή Βούλγαρη, καθώς τους στίχους και τη μελωδία τους φάνηκε να συνδέει συναισθηματικά με τον γιο της, Μάριο, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.

Γιάννης Φακίνος

Γιάννης Φακίνος

Βούλγαρη: Ποια είναι η «ξαδέλφη» της που παίζει σε clip του Οικονομόπουλου

«Αχ, με συγκίνησες! Σκέφτομαι τον γιο μου. Με συγκίνησες... Ρε συ, τι ωραία φωνή που έχεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση στον αέρα της εκπομπής.

Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο

Βούρκωσε η Ανθή με τα τραγούδια του Γιάννη Φακίνου

Βούρκωσε η Ανθή με τα τραγούδια του Γιάννη Φακίνου

Ο Γιάννης Φάκινος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλου. Το ντουέτο τους με τίτλο «Με Γεια Σου» στάθηκε η αφορμή για να τον ανακαλύψει το ελληνικό κοινό και να τον αγαπήσει.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική στο τραγούδι «Λογαριασμός», που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ο ταλαντούχος δημιουργός και ερμηνευτής διαγράφει τη δική του σόλο πορεία στη μουσική βιομηχανία, κυκλοφορώντας δικά του τραγούδια.

Με αφορμή το κομμάτι που άγγιξε την παρουσιάστρια, η Ανθή Βούλγαρη τον προέτρεψε να ξεκινήσει τις ζωντανές εμφανίσεις, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως αυτό βρίσκεται ήδη στα άμεσα σχέδιά του.

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ
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