Ο Γιάννης Φακίνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου ερμήνευσε ένα νέο του τραγούδι. Η ερμηνεία του συγκίνησε βαθύτατα την Ανθή Βούλγαρη, καθώς τους στίχους και τη μελωδία τους φάνηκε να συνδέει συναισθηματικά με τον γιο της, Μάριο, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.

Γιάννης Φακίνος

«Αχ, με συγκίνησες! Σκέφτομαι τον γιο μου. Με συγκίνησες... Ρε συ, τι ωραία φωνή που έχεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση στον αέρα της εκπομπής.

Βούρκωσε η Ανθή με τα τραγούδια του Γιάννη Φακίνου

Ο Γιάννης Φάκινος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλου. Το ντουέτο τους με τίτλο «Με Γεια Σου» στάθηκε η αφορμή για να τον ανακαλύψει το ελληνικό κοινό και να τον αγαπήσει.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική στο τραγούδι «Λογαριασμός», που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ο ταλαντούχος δημιουργός και ερμηνευτής διαγράφει τη δική του σόλο πορεία στη μουσική βιομηχανία, κυκλοφορώντας δικά του τραγούδια.

Με αφορμή το κομμάτι που άγγιξε την παρουσιάστρια, η Ανθή Βούλγαρη τον προέτρεψε να ξεκινήσει τις ζωντανές εμφανίσεις, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως αυτό βρίσκεται ήδη στα άμεσα σχέδιά του.