Ανθή Βούλγαρη: Τι είχε πει για το ξεκίνημα του γιου της στον βρεφονηπιακό σταθμό/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega 11/9/26

Η Ανθή Βούλγαρη, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, βρίσκει πάντα χρόνο για τον μικρό Μάριο. Τον φροντίζει με πολλή αγάπη, ακόμα και φτιάχντοντας υγιεινά σνακ από τα χεράκια της για να απολαύσει ο 1,5 έτους γιος της στο σχολείο ή το σπίτι.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την κουζίνα της, στην οποία φαίνονται σπιτικά κριτσίνια, που προορίζονται για το αγοράκι της.

«Κριτσίνια καρότου με τυρί για το μικράκι μου», έγραψε.

H Ανθή Βούλγαρη φαίνεται πως απολαμβάνει αυτές τις μικρές στιγμές με τον γιο της, που αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της.

Πριν μερικές μέρες, είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε με τον μικρό της Μάριο στη Σχολή Ιππασίας που διατηρεί η ίδια. «Τα Σαββατοκύριακα μαζί σου !! Για να παίρνω δύναμη για την Δευτέρα!!», έγραψε στη λεζάντα.

Η δημοσιογράφος συχνά αναφέρεται στο παιδί της και μέσα από την εκπομπή. Τον προηγούμενο μήνα, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, είχε κάνει γνωστό πως ο γιος της θα ξεκινούσε στον βρεφονηπιακό σταθμό. «Εγώ τη Δευτέρα δεν έρχομαι... για να δω πρώτα από όλα αν η βρεφονηπιοκόμος ξέρει καλά τη δουλειά της. Θα κάνουμε προσαρμογή. Είναι 17 μηνών», είχε πει.

Για την Ανθή Βούλγαρη, τα σπιτικά κριτσίνια για τον Μάριο είναι ένας ακόμη τρόπος έκφρασης της αγάπης της προς εκείνον.