Δείτε τι είχε πει ο Χάρης Σιανίδης για τον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Τη στενή σχέση που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα, αλλά και την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι μίλησαν δημόσια για εκείνη μετά τον θάνατό της, περιέγραψε ο Χάρης Σιανίδης.

Ο γνωστός PR Manager, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 56 ετών, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που τους συνέδεε.

Η φιλία της Γωγώς Μαστροκώστα και του Χάρη Σιανίδη πήγαινει πίσω στη δεκαετία του '90 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως εξήγησε, οι δυο τους είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη εποχή και πολλές προσωπικές στιγμές, γι' αυτό και δεν ένιωθε την ανάγκη να διατηρήσει σχέσεις με ανθρώπους που είχαν περάσει περιστασιακά από τη ζωή της. Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν μετά την απώλειά της.

«Δε θέλω να πω πολλά, γιατί δεν ήμουν απλώς ένας φίλος. Ήμουν ένα κομμάτι της ζωής της, ένα κομμάτι του εαυτού της. Εμείς γράψαμε μια ολόκληρη εποχή. Δε με ενδιέφερε να κρατήσω σχέσεις με ανθρώπους που μπορεί να υπήρξαν φίλοι της για κάποια διαστήματα. Εκτιμώ την οικογένειά της και τον Τραϊανό, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναπληρώσει τίποτε από όσα είχαμε με τη Γωγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Χάρης Σιανίδης στάθηκε σε όσα τον ενόχλησαν τις ημέρες του αποχαιρετισμού της Γωγώς Μαστροκώστα, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που μίλησαν δημόσια για εκείνη, παρά το γεγονός ότι η σχέση τους δεν ήταν τόσο στενή.

Ο Χάρης Σιανίδης με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ήμασταν πάντα μαζί, οι δυο μας. Μίλησαν τόσο πολλοί για εκείνη, ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να της μιλούσαν μία φορά τον χρόνο ή να είχαν κάνει παρέα μαζί της περιστασιακά. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν όλο αυτό, με βαρύγδουπες δηλώσεις. Εδώ η κοπέλα κηδευόταν και κάποιοι έγραφαν τραγούδια για τη Γωγώ. Ήταν κάτι που με ενόχλησε», είπε.