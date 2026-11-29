Περίπου 1.000 άνθρωποι παραμένουν σε υπαίθριο χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς ο στεγασμένος χώρος προσωρινής φιλοξενίας στο πρώην ψυγείο έχει γεμίσει.

Στο σημείο εκτιμάται ότι βρίσκονται συνολικά περίπου 1.350 άνθρωποι. Οι αρχές εξετάζουν μεταφορές σε άλλους χώρους, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί τη Δευτέρα.

Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας

Η πίεση στις υποδομές αφορά και την Ιεράπετρα, όπου περίπου 600 άνθρωποι παρέμεναν στην παραλιακή πλατεία της πόλης.

Στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων βρίσκονταν περίπου 650. Οι τοπικές εκτιμήσεις ανέβαζαν τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν συνολικά στο νησί έως περίπου 2.800, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΪ για περίπου 2.500. Και οι δύο εκτιμήσεις αφορούν τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στην Κρήτη τη στιγμή της ενημέρωσης.

Συνεχίζονται οι διασώσεις νότια της Κρήτης

Το Λιμενικό ανακοίνωσε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων, μεταξύ των οποίων την περισυλλογή 268 ανθρώπων από τέσσερις λέμβους. Σε ξεχωριστή επιχείρηση το πρωί της Κυριακής, περίπου 56 άνθρωποι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο νοτιοδυτικά της Γαύδου, με προορισμό το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νέες αφίξεις καταγράφηκαν την Κυριακή και στην Ιεράπετρα.

Σχέδιο μεταφοράς στους Αθανάτους και στην Αγυιά

Προτεραιότητα είναι να λειτουργήσει ο νέος χώρος προσωρινής φιλοξενίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά περίπου 400 ανθρώπων από το λιμάνι, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Εξετάζεται επίσης η μεταφορά ομάδας ανθρώπων από το Ηράκλειο στην Αγυιά Χανίων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι αναμένει ο χώρος στους Αθανάτους να λειτουργεί κανονικά από τη Δευτέρα.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε επίσης ότι, μέσα στην εβδομάδα, προβλέπεται να διατεθεί πλοίο για τακτικές μεταφορές από την Κρήτη προς οργανωμένες δομές στην υπόλοιπη χώρα. Κατά τον ίδιο, το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη μεταφερθεί περίπου 700 άνθρωποι. Η διάθεση του πλοίου εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη μείωση της πίεσης στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας του νησιού.

Σε Red Code η Κρήτη τη Δευτέρα

Η αναζήτηση στεγασμένου χώρου γίνεται πιο επείγουσα ενόψει της κακοκαιρίας «Άργος». Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η Κρήτη τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 10 μποφόρ στα νότια.