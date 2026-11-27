Στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ αναμένεται να βρεθούν η Αφροδίτη Γραμμέλη, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Θάνος Παπαχάμος, με τους τρεις δημοσιογράφους να αποτελούν τη νέα τηλεοπτική παρέα της κρατικής τηλεόρασης.

Η σύνθεση της εκπομπής συζητήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου έγινε αναφορά στα τρία πρόσωπα που θα αναλάβουν το νέο εγχείρημα.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε αρχικά η επαγγελματική πορεία της Δέσποινας Καμπούρη, η οποία έχει συνεργαστεί με σημαντικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και της Αφροδίτης Γραμμέλη, που έχει διαγράψει τη δική της μακρά πορεία στη δημοσιογραφία.

Ο Θάνος Παπαχάμος, από την πλευρά του, έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, στην εκπομπή των οποίων συμμετείχε και σημείωσε επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε, επίσης, αναφορά στο γεγονός ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη προοριζόταν αρχικά για διαφορετική εκπομπή, η οποία τελικά δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στη συγκεκριμένη τηλεοπτική ομάδα.

Η νέα εκπομπή θα ενταχθεί στο μεσημεριανό πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τους τρεις δημοσιογράφους να αναλαμβάνουν την παρουσίαση και τη θεματολογία της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα