Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 26/11/2026 στο Star, ο Σωτήρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ, το Κ και το Δ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα πρόδωσαν την ίδια κατάληξη, αλλά ο Σωτήρης δεν μπόρεσε να βρει και τις δύο λέξεις για να λύσει τον γρίφο!

Εσύ θα καταφέρεις να σημειώσεις καλύτερη επίδοση από τον παίκτη; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης