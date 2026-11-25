Μια από τις πιο συγκινητικές και απρόβλεπτες στιγμές της εκπομπής Cash or Trash εκτυλίχθηκε όταν στο δωμάτιο εκτίμησης μπήκε για πρώτη φορά η Σμαραγδή Ρογδάκη, όχι για να πουλήσει απλώς ένα αντικείμενο, αλλά για να κάνει έκπληξη στη θεία της, Άννα-Μαρία Ρογδάκη.

Cash or Trash: Η Σμαράγδα είναι ανιψιά της Άννας-Μαρίας Ρογδάκη

Η Σμαραγδή έφτασε από την Πάτρα, όπου διατηρεί το δικό της brand ρούχων με την ονομασία MUFF -το οποίο, όπως η ίδια περιέγραψε με χιούμορ, θυμίζει λίγο «κρεοπωλείο-σούπερ μάρκετ», αλλά πουλάει ρούχα- έχοντας ανοίξει πρόσφατα και φυσικό κατάστημα.

Ο πραγματικός της σκοπός, ωστόσο, ήταν να αιφνιδιάσει τη θεία της, αδελφή του πατέρα της, Μανώλη. Όπως εξήγησε, οι δυο τους δεν έχουν τη κλασική σχέση θείας-ανιψιάς, αλλά είναι πολύ δεμένες σαν φίλες, μια σχέση που έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την απώλεια του θείου τους, Θοδωρή.

Cash or Trash: Ο ναυτικός προβολέας που έφερε η Σμαράγδα

Ο ναυτικός προβολέας που έγινε λαμπατέρ

Επειδή για να εμφανιστεί στην εκπομπή χρειαζόταν να φέρει ένα αντικείμενο προς εκτίμηση, η Σμαράγδα απευθύνθηκε σε δικούς της ανθρώπους και σε έναν καλό πελάτη του καταστήματός της, ο οποίος είναι ναυτικός. Έτσι έφτασε στο πλατό ένας παλιός ναυτικός προβολέας, μετατραπένος με μεράκι σε λαμπατέρ.

Cash or Trash: Η Σμαράγδα με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος στάθηκε στη δεύτερη ζωή και τη χρησιμότητα του αντικειμένου: Τέτοιοι προβολείς χρησιμοποιούνταν σε πλοία για να διαπερνούν το σκοτάδι, να εντοπίζουν ανθρώπους που έπεφταν στη θάλασσα ή να φωτίζουν κατά την προσέγγιση σε λιμάνι.

Κατασκευασμένος από μπρούντζο και αλουμίνιο, χρονολογείται στα μέσα του 20ού αιώνα (χωρίς σήμανση κατασκευαστή, με πιθανή προέλευση αγγλική ή ιαπωνική), ενώ διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης/στόχευσης και λειτουργεί πλέον ως εντυπωσιακό διακοσμητικό φωτιστικό εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Ο Θάνος εκτίμησε το αντικείμενο στα 480 ευρώ, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να πιάσει και παραπάνω εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής.

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη συγκινήθηκε με την ανιψιά της, Σμαράγδα

Η αποκάλυψη της έκπληξης και η δημοπρασία

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η Άννα Μαρία άνοιξε τον φάκελο με τη νεανική οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία βρίσκεται η ίδια ανάμεσα στα δύο αδέρφια της, τον Θοδωρή και τον Μανώλη, μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τον Μανώλη να την τσιμπάει κι εκείνη να δείχνει κατσουφιασμένη και συνειδητοποίησε πως η «Ρογδάκη Junior» που στεκόταν μπροστά της ήταν η ανιψιά της, την οποία είχε πρωτοκρατήσει αγκαλιά όταν γεννήθηκε.

Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 250 ευρώ και ανέβηκαν σταδιακά (275, 300, 350 και 450 ευρώ), με την Άννα Μαρία να δηλώνει αποφασισμένη να κρατήσει το αντικείμενο «στην οικογένεια».

Τελικά, η Άννα Μαρία έφτασε στο όριο των 500 ευρώ -ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση των 480 ευρώ- δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα ότι δε θα έκανε πίσω για χάρη της ανιψιάς της, με τα πειράγματα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα και τα χαρτζιλίκια να κλείνουν το επεισόδιο με χαμόγελα και απόλυτη επιτυχία για την έκπληξη.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash