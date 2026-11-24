Σενάρια για νέο έκτακτο επίδομα στις συντάξεις κυκλοφορούν τα τελευταία 24ωρα, μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη πληρωμή για το επίδομα 400 ευρώ, ενώ αναμένεται να πληρωθούν και οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ τις επόμενες μέρες. Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν χθες και ανακυκλώνονται σήμερα θέλουν να έχει πέσει στο «τραπέζι» η ιδέα για τη χορήγηση δεύτερης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πριν από το ερχόμενο Πάσχα 2027, ώστε μαζί με αυτήν που έχει καθιερωθεί κάθε Νοέμβριο να προκύπτει συνολικό όφελος για τους απόμαχους της εργασίας που θα προσεγγίζει το ποσό μιας πρόσθετης σύνταξης.

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