Το CUPRA Raval συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αυτοκινητική σκηνή. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA εξασφάλισε μια θέση στην τελική δεκάδα του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα, ενώ παράλληλα προκρίθηκε στην τελική επτάδα των υποψηφίων για το ευρωπαϊκό βραβείο «Car of the Year 2027».

Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση για το CUPRA Raval, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νέου μοντέλου. Η παρουσία του στις τελικές επιλογές δύο κορυφαίων θεσμών, σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναδεικνύει τη δυναμική της νέας πρότασης της CUPRA στην κατηγορία της ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το CUPRA Raval εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σχεδιαστική και οδηγική φιλοσοφία της μάρκας. Συνδυάζει δυναμική εμφάνιση, προηγμένες τεχνολογίες, ευελιξία στην καθημερινή μετακίνηση και σπορ οδηγικό χαρακτήρα, προσφέροντας μία ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης στην κατηγορία των ηλεκτρικών, αστικών μοντέλων.

Με τέσσερα επίπεδα ισχύος από 85 έως 166 kW και δύο επιλογές μπαταρίας 37 και 52 kWh, η γκάμα του Raval προσφέρει διαφορετικές επιλογές που ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και οδηγικών προτιμήσεων. Παράλληλα, το ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο, η σπορ ανάρτηση και οι προηγμένες τεχνολογίες υποστήριξης ενισχύουν τον ξεχωριστό οδηγικό του χαρακτήρα.Με τιμή εκκίνησης από €25.900, το CUPRA Raval φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή, χωρίς συμβιβασμούς στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την οδηγική απόλαυση.

Με δύο σημαντικές παρουσίες στις τελικές φάσεις κορυφαίων θεσμών, το CUPRA Raval επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της εποχής του, μεταφέροντας τη φιλοδοξία της CUPRA για μια νέα, πιο συναρπαστική προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα.