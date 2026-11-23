Το νέο Nissan MICRA βρίσκεται ανάμεσα στα δέκα μοντέλα που προκρίθηκαν στην τελική φάση του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα, ανάμεσα σε 46 νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Με ιστορία που ξεκινά το 1982, το Nissan MICRA αποτελεί ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία περισσότερων από τεσσάρων δεκαετιών και έξι γενεών. Το 1993 κατέκτησε τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς», γράφοντας ιστορία ως το πρώτο ιαπωνικό μοντέλο που απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σήμερα, η έκτη γενιά του MICRA σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του μοντέλου, περνώντας για πρώτη φορά στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Με σύγχρονο σχεδιασμό, συμπαγείς διαστάσεις και προηγμένες τεχνολογίες, διατηρεί τον αστικό χαρακτήρα που το καθιέρωσε, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης. Προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, με αυτονομία έως 317 και 416 χιλιόμετρα αντίστοιχα (WLTP).

Η συγκριτική αξιολόγηση των δέκα φιναλίστ από τα 26 μέλη της κριτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου.