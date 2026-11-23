Σε μια ανατροπή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου του αμερικανικού κολοσσού των τσιπ, δέκα ημέρες μετά την παραίτησή του εν μέσω σκανδάλου που αφορούσε μοιχεία, κατασκοπεία και λαθρεμπόριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επανειλημμένα ζητούσε την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, χαιρέτισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δηλώνοντας παράλληλα ότι η επιστροφή του δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ικανοποιημένο από την ειλικρίνεια και τις ηγετικές ικανότητες του Χουάνγκ και, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις ανώτερων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, έκρινε ότι η επιστροφή του δεν ενέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο ενισχυμένες άνω του 31% κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η κίνηση της εταιρείας να επαναφέρει τον Χουάνγκ αποτελεί μια απότομη ανατροπή σε σχέση με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Παραιτήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με επιχειρηματία για την οποία οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας, ισχυρισμό τον οποίο το Πεκίνο διαψεύδει.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia Χάρβεϊ Τζόουνς είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία δεν θα προχωρούσε σε επαναπρόσληψη του Χουάνγκ, παρά την έντονη εκστρατεία υπέρ της επιστροφής του.

Η αποχώρησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, από τη Σίλικον Βάλεϊ έως την Ταϊπέι και την Ουάσινγκτον.

Μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών που ζητούσε την επιστροφή του συγκέντρωσε περισσότερες από 180.000 υπογραφές -μεταξύ των οποίων και αυτή του Ίλον Μασκ-, γεγονός που αναδεικνύει την ασυνήθιστα ισχυρή υποστήριξη προς ένα στέλεχος που είχε αποχωρήσει εν μέσω σκανδάλου.